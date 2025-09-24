Nel corso della prossima puntate de La notte nel cuore Samet avrà un grave incidente d'auto e finirà in coma. L'incidente avverrà mentre il padre di Cihan starà inseguendo con la sua vettura quella di Sumru, nel tentativo di speranarla dopo che la donna si è rifiutata di dargli un'altra possibilità e tornare a vivere con lui alla villa. La scena sarà devastante vista che l'auto di Samet, ad un certo punto, finirà per occupare la corsia opposta scontrandosi con un camion. Avvertito dell'incidente avvenuto al padre, Cihan farà ritorno dalla Germania.

Grave incidente per Samet: la sua auto si scontra con un camion

Samet e Sumru saranno al centro delle prossime puntate della soap tv turca e le anticipazioni rivelano che tra loro le cose andranno sempre peggio. Il padre di Cihan sorprenderà tutti durante la prima udienza per la causa di dvorzio dicendo al giudice di voler ritirare la richiesta perché ama ancora sua moglie. Si rivolgerà poi direttamente a Sumru chiedendole di tornare a vivere con lui alla villa. La donna in tutta risposta, gli dirà di non aver nessuna intenzione di tornare insieme a lui e chiederà di andare avanti con la causa di separazione. Samet sarà furibondo e successivamente si presenterà fuori dal negozio della donna per parlarle.

La discussione degenererà e lei si metterà in macchina per andare verso casa di Tashin. Samet, a sua volta, la inseguirà con la sua auto e, nel tentativo di fermarla, finirà per invadere la corsia opposta scontrandosi con un camion.

Samet è in coma, Cihan torna dalla Germania

Samet verrà trasportato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni saranno gravissime. L'uomo sarà in coma e potrebbe non farcela. Tutta la famiglia sarà in apprensione e anche Cihan farà ritorno dalla Germania per stare accanto al padre. Le anticipazioni rivelano che alla fine Samet si risveglierà ma la prognosi rimarrà riservata. I medici infatti, gli diranno che per sopravvivere, avrà bisogno di un trapianto di rene, visto che dalle analisi, emergerà che il suo unico rene non sta più funzionando a dovere.

A questo punto, ci sarà una lotta contro il tempo per trovare un donatore compatibile.

La notte nel cuore supera i 2 milioni di telespettatori

La notte nel cuore continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 tanto che gli episodi inediti trasmessi ogni domenica sera vengono visti da una media di 2,1 milioni di spettatori con uno share del 16%. Mediaset ha fatto di nuovo centro decidendo di puntare ancora su una dizi turca per riempire il palinsesto della rete dopo i successi di Terra amara e Endless Love degli ultimi anni. Senza dimenticare Tradimento, la serie con Vahide Percin, attualmente in onda nel prime time del venerdì e che si sta avviando verso la sua conclusione.