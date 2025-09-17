Martedì 16 settembre Lorenzo Pugnaloni ha svelato un retroscena sulla nuova registrazione di Uomini e Donne dedicata alla presentazione di Rosario Guglielmi come tronista. Secondo quanto riportato, Maria De Filippi ha interrotto il suo percorso dopo che è emerso che l’ex volto di Temptation Island aveva continuato ad avere rapporti con la sua ex Lucia Ilardo, con la quale era rimasto in contatto.

Lucia contro Rosario

Lunedì 15 settembre, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata dello speciale di Temptation Island e Rosario Guglielmi aveva accettato di salire sul trono di Uomini e Donne dopo la rottura con Lucia Ilardo.

Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, l’esperienza del giovane nel dating show è finita ancora prima di cominciare: “Lucia e Rosario hanno avuto rapporti pochi giorni dopo la registrazione dello speciale di ieri sera. A Milano. Lo so che sono sempre rimasti in contatto”.

Inoltre, Rosario avrebbe cercato di ostacolare la sua ex, che aveva chiesto di partecipare al programma per corteggiarlo, ma alla redazione lui avrebbe detto di “no”. Questo atteggiamento avrebbe fatto infuriare Lucia, che avrebbe così deciso di raccontare degli incontri segreti avuti con Rosario. Non solo: secondo le indiscrezioni, il ragazzo non avrebbe neppure informato l’ex di aver accettato la proposta di Maria De Filippi.

Guglielmi fuori da U&D

Dopo il racconto di Lucia Ilardo negli studi di Uomini e Donne, Maria De Filippi è apparsa sorpresa dall’atteggiamento di Rosario Guglielmi. Tina Cipollari ha sottolineato come il tronista, fin dall’inizio, fosse apparso titubante nell’accettare il percorso, lasciando intendere che avesse qualcosa da nascondere. Alla luce di queste rivelazioni, la conduttrice ha deciso di interrompere la sua esperienza, ritenendo che fosse ancora legato alla ex e non pronto a voltare pagina per cercare un nuovo amore.

Pioggia di critiche sul web

In seguito al retroscena rivelato da Lorenzo Pugnaloni, su X molti utenti hanno espresso giudizi negativi su Rosario Guglielmi.

“Veramente una delusione Rosario.

Pensavo fosse diverso dagli altri, invece si è rivelato ancora peggio”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Rosario voleva far passare Lucia come una poco di buono, ma alla fine ha ingannato tutti con quella faccia da bravo ragazzo”. C’è chi ha sottolineato che Rosario ha fatto una pessima figura e chi, invece, ha criticato la redazione del programma per continuare a puntare su volti già conosciuti: “Questo succede quando si scelgono sempre le stesse persone”.

Infine, un ulteriore commento ha tagliato corto: “Ieri Rosario aveva detto di essere ancora innamorato di Lucia. Quindi com’è possibile che avrebbe cercato l’amore in tv? Ben vi sta”.