Cresce l’attesa per The Batman 2, il nuovo capitolo diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Dopo i continui rinvii, la data di uscita è stata fissata il 1° ottobre 2027. Nel frattempo, la produzione ha fatto un importante passo avanti: la sceneggiatura è stata completata e consegnata agli attori principali, mentre le riprese sono programmate per aprile del prossimo anno.

Tra i primi membri del cast a ricevere lo script c’è Colin Farrell, interprete di Oswald Cobblepot, meglio noto come il Pinguino. In una recente intervista, l’attore ha stuzzicato la curiosità dei fan parlando delle sue impressioni sul sequel: "Ho letto la sceneggiatura dall’inizio alla fine, e non posso dire molto… Ma vi assicuro che è più profonda, più spaventosa del primo film, con una posta in gioco ancora maggiore.

Sono davvero entusiasta".

Farrell ha poi confermato che il suo ruolo in The Batman Part II sarà più ridotto rispetto al precedente, ma questo non lo preoccupa: "Va bene così, il mio contributo resta importante per la storia". Una dichiarazione che lascia intendere che il personaggio del Pinguino, pur apparendo poco, potrebbe avere un impatto decisivo sugli eventi.

Un progetto Elseworlds fuori dal DC Universe

Come già accaduto con il primo capitolo, anche The Batman 2 farà parte della linea di film etichettata Elseworlds, produzioni slegate dal nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran. Questa scelta consente a Matt Reeves di sviluppare liberamente il suo universo narrativo, indipendente dalle storyline intrecciate dei cinecomic principali.

Lo stesso Gunn, nei mesi scorsi, ha lodato lo script, definendolo “ottimo”, a conferma delle alte aspettative che circondano il progetto.

Il cast confermato

Oltre a Robert Pattinson, torneranno diversi volti già apprezzati nel primo film: Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle, alias Catwoman; Jeffrey Wright vestirà i panni del Commissario Gordon; Colin Farrell sarà il Pinguino, fresco anche del successo della serie spin-off The Penguin; Andy Serkis riprenderà il ruolo di Alfred Pennyworth; Barry Keoghan interpreterà ancora una volta il Joker, apparso brevemente nel finale del primo capitolo.

Un cast corale che conferma la volontà di Reeves di ampliare l’universo narrativo senza snaturarne l’atmosfera cupa e realistica che ha reso The Batman un successo di pubblico e critica.

The Batman 2: cosa aspettarsi dal sequel

Secondo le parole di Farrell, The Batman 2 non si limiterà a ripercorrere le atmosfere noir del capitolo precedente, ma spingerà ancora più in là i confini della tensione e della paura. Il regista avrebbe deciso di alzare il livello della sfida, mettendo in gioco non solo la sicurezza di Gotham City, ma anche la stabilità emotiva dei protagonisti.

Gli attori, però, restano vincolati al massimo riserbo: nessun dettaglio sulla trama è trapelato, se non l’indicazione di un tono narrativo ancora più drammatico. Farrell ha lasciato intendere che il pubblico dovrà “prepararsi a preoccuparsi seriamente per i propri personaggi preferiti”, suggerendo che la storia non risparmierà colpi di scena, né fisici né psicologici.