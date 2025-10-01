Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate che andranno in onda dal 6 all'11 ottobre, svelano che Luna sarà devastata dai sensi di colpa nei riguardi di R.J. e attribuirà indirettamente la colpa del suo tradimento con Zende a Poppy, visto che è avvenuta dopo aver ingerito le mentine 'speciali' appartenenti alla madre.

Luna scopre la verità sulle 'mentine speciali' della madre

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 6 a sabato 11 ottobre, prendono il via dalle accuse che Li rivolgerà a sua sorella accusandola di essere interessata solo al denaro degli uomini che frequenta.

Inoltre, la dottoressa inviterà Poppy a smettere di usare le mentine, ossia sostanze stupefacenti, poiché non sono di buon esempio per Luna e potrebbero portarla all'uso di droghe. Poppy si difenderà affermando che le sue scelte non nuocerebbero mai né a lei né a sua figlia. Inoltre, la donna accuserà a sua volta Li di essere troppo rigida.

Intanto, Luna farà rientro a casa sconvolta dopo aver trascorso la notte con Zende. Alla madre, la stagista della Forrester racconterà di aver creduto di essere con il suo fidanzato e che mai lo avrebbe tradito. Al contempo, anche R.J. si confiderà con Brooke preoccupato per il comportamento strano di Luna. Zende, invece, cercherà conforto nel nonno. Eric, ignaro degli ultimi avvenimenti, inviterà il nipote a fare da guida a Luna durante la sua convalescenza.

Parlando con Poppy, Luna ricorderà di aver lasciato la festa in casa Forrester dopo aver avvertito un'improvvisa stanchezza e di essere poi entrata nella dependance per poter bere dell'acqua. Ma la ragazza dirà anche di essere convinta che, ad entrare in casa, sia poi stato R.J. e non Zende. A questo punto, Poppy dovrà confessare che la causa delle sue allucinazioni sono state le sue mentine, in realtà sostanze stupefacenti. Luna sconvolta, accuserà la madre di averla indirettamente drogata e di essere dunque la causa del suo tradimento.

Liam esprime i suoi dubbi su Bill e Poppy

Mentre Eric rincuorerà Zende affermando che, presto, troverà al donna giusta per lui, Liam andrà alla Forrester per parlare con R.J.

della relazione tra suo padre Bill e la madre di Luna. Il figlio di Ridge difenderà le buone intenzioni di Poppy mentre Liam non nasconderà i suoi dubbi.

Intanto, Poppy spingerà la figlia a non rivelare la verità sulla notte passata con Zende a R.J. Anche Zende, dopo aver ribadito che si è trattato di una scelta condivisa, si dirà pronto a mantenere il segreto. Nel frattempo, R.J. racconterà a Hope e Thomas come è profondo il suo amore per Luna, mentre quest'ultima deciderà di affrontare il fidanzato per dire dell'accaduto. Ma quando i due giovani saranno uno di fronte all'altro, Luna resterà in silenzio bloccata dalla dolcezza di R.J. Infine, Zende, parlando con Poppy, affermerà di essere sconvolto poiché credeva che Luna fosse realmente interessata a lui.

Ascolti del 30 settembre

Nonostante il pubblico di Canale 5 lamenti da tempo la durata troppo breve degli episodi di Beautiful, la soap americana continua a fare degli ascolti buoni. Nella puntata andata in onda ieri, martedì 30 ottobre, lo share raggiunto è stato pari al 16.5% con una media di spettatori pari a 1.896.000.