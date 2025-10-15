Tragedia in arrivo nelle puntate di Beautiful in onda dal 20 al 25 ottobre su Canale 5, nel momento in cui Steffy accoltellerà a morte Sheila Carter. La notizia del decesso della donna lascerà di stucco Finn che non si capaciterà di come la moglie possa aver ucciso la madre biologica. Ridge inviterà il genero a stare accanto a Steffy in questo momento difficile.

Steffy accoltella Sheila: anticipazioni Beautiful al 25 ottobre

Steffy si troverà a casa da sola durante una tempesta che le procurerà anche un blackout. La donna sarà irrequieta anche perché sentirà degli strani rumori che le faranno sospettare che Sheila si stia per introdurre in casa sua.

Nel frattempo Liam andrà a Il Giardino per ritirare la cena da asporto appena ordinata e si intratterà a parlare con Deacon proprio di Sheila. Nel mentre, alla casa sulla scogliera si consumerà la tragedia: i sospetti di Steffy si concretizzeranno quando si troverà dinnanzi Sheila. In preda al panico e temendo che la suacera voglia farle del maschio, la figlia di Ridge prenderà un coltello e sferrerà dei fendenti a Sheila, uccidendola.

Steffy chiama Finn: "Ho ucciso Sheila"

Negli stessi istanti, Finn si troverà in ospedale dove riceverà la visita di Hope, alla quale lui dirà di essere preoccupato sapendo che Steffy è a casa da sola. Proprio in questo frangente, Finn riceverà la telefonata di Steffy che, in preda al panico, gli confesserà di aver ucciso Sheila.

Saranno momenti concitati e Finn farà fatica a credere che la moglie si sia resa responsabile di un racconto gesto. La notizia della morte di Sheila arriverà ben presto anche alla Forrester Creations: Thomas e Ridge si precipiteranno alla casa sulla scogliera per stare accanto a Steffy. Quest'ultima sarà sotto shock e racconterà di essere stata costretta a colpire Sheila per difendersi. La suocera, a detta sua, stava per estrarre qualcosa dalla tasca e lei, temendo per la sua vita, ha preso un coltello e l'ha accoltellata. Anche Finn sarà distrutto da quanto successo e Ridge lo inviterà a stare accanto a Steffy in questo delicato momento.

Il rapporto tra Sheila e Steffy nelle precedenti puntate

Steffy e Sheila non sono mai andate d'accordo e le cose sono peggiorate tra loro nel momento in cui la figlia di Ridge ha imposto a Finn di chiudere ogni rapporto con la madre biologica. Sheila non ha mai accettato di essere stata estromessa dalla vita del figlio e dei nipoti nonostante abbia cercato in tutti i modi di dimostrare di essere cambiata e di non essere più la donna pericolosamente di un tempo. Un cambiamento avvenuto grazie all'amore per Deacon, l'unico ad aver sempre creduto in lei, tanto da arrivare a chiederle di sposarlo.