Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, ci sarà l’ingresso di Kaya Ekinci (Barış Kılıç), un ex amante di Ender Çelebi (Şevval Sam). Dopo aver cominciato ad avere dei dubbi sulla paternità del giovane Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu), bacerà Ender sulle labbra nel tentativo di farle confessare la verità.

Kaya inizia a sospettare che Erim potrebbe essere suo figlio

Halit farà arrivare Kaya, nella sua azienda per fargli assumere il ruolo di CEO. Prima di mettere piede a Istanbul, l’uomo d’affari farà la conoscenza di Erim sull’aereo, il quale sarà in procinto di tornare a vivere nella villa di famiglia.

Successivamente, Kaya parlerà del ragazzo con Tulin (Işıl Dayıoğlu), una sua amica e dipendente della holding. Quest’ultima ipotizzerà che Kaya potrebbe essere il vero padre di Erim, per essere nato l’anno in cui l'uomo ha messo fine alla sua relazione con Ender. Da quel momento in poi, Kaya sospetterà che Erim sia suo figlio, così comincerà a fare delle indagini.

Per avvicinarsi al ragazzo lo inviterà al concerto, invitandolo al concerto del suo cantante preferito. Dopo aver fatto diverse domande a Erim, Kaya riuscirà a farsi rivelare il suo gruppo sanguigno e scoprirà che è identico al suo.

Ender ordina a Kaya di allontanarsi da Erim

Quando Ender scoprirà che il figlio ha trascorso del tempo con Kaya, irromperà che suo figlio Erim ha trascorso una serata insieme a Kaya.

A quel punto, Ender si presenterà nella camera d’albergo dell’uomo senza alcun preavviso, e gli ordinerà di allontanarsi da Erim. Non appena Ender si calmerà, Kaya la farà rimanere sconvolta, chiedendole se Erim sia suo figlio.

Prima che Ender possa rispondere, l’uomo la bacerà alla sua domanda, poiché le darà un bacio appassionato sulle labbra. Prima di lasciare la stanza in preda alla furia, Ender schiaffeggerà il suo ex amante e gli farà presente di essere diventata la sua nemica.

Riepilogo sulla partenza di Erim

A seguito del matrimonio segreto tra sua madre Ender e Alihan, Erim ha cominciato a frequentare delle compagnie sbagliate. Un giorno, Erim ha investito una donna guidando l’automobile del padre Halit senza patente, ma per fortuna non ha causato alcun decesso.

In tale circostanza, suo padre è intervenuto tirandolo fuori dai guai.

Successivamente, Erim si è lasciato trascinare da Ilayda, una ragazza di cui si è infatuato. Ben presto, il ragazzo è stato accusato di furto, a causa di un anello rubato da Ilayda a una signora. Quando ha appreso dell’accaduto, Halit questa volta non è stato disposto a lasciar correre. L’imprenditore ha perso la pazienza e ha deciso di mandare suo figlio Erim in collegio a Londra, nonostante l'opposizione dell'ex moglie Ender.