Il finale di Tradimento si avvicina sempre di più. Le anticipazioni rivelano che si assisterà al decesso di Tolga Kaşifoğlu (Caner Sahin), che perderà la vita tra le braccia del padre Oltan (Cem Bender) per mano della folle Ipek Okuyan (Ilayda Cevik), la quale finirà in prigione.

Tolga determinato a rapire il piccolo Can

Tolga ascolterà in maniera casuale una conversazione tra suo padre Oltan e Mualla Dicleli (Nursel Köse), e intuirà che gli stiano nascondendo qualcosa che riguarda Can, il figlio di Oylum. Deciso a vederci chiaro sulla faccenda, Tolga metterà alle strette Oznur, la domestica di Mualla, la quale si vedrà costretta a rivelargli di aver scoperto che in realtà è lui il padre biologico del piccolo Can, e non il defunto Behram (Aras Aydin).

Parecchio sconvolto, Tolga tornerà di corsa a casa e dirà alla moglie Selin Atamanoglu (Burcu Söyler), che se ne andranno via da Istanbul quella stessa sera, dopo aver rapito suo figlio Can.

Oltan minacciato da Ipek, Oylum e Selin si abbracciano al funerale di Tolga

Le forze dell’ordine si metteranno alla ricerca di Ipek, appena Ali Sezai, il padre della ragazza la denuncerà come responsabile dell’omicidio di Serra. Dopo aver sequestrato l’amica Azra nella propria abitazione, Ipek rimarrà da sola, visto che la sua tata Neva si darà alla fuga. A quel punto, Ipek metterà piede nell’hotel in cui soggiorna suo marito Oltan e si travestirà da domestica. Non appena si ritroverà faccia a faccia con l’imprenditore, Ipek gli punterà contro una pistola ed esigerà sapere se l’abbia mai amata.

Anche se la risposta di Oltan sarà negativa, Ipek lo costringerà a trasferirsi in Canada con lei. Nello stesso istante, Tolga si introdurrà nella stanza di suo padre e tenterà di disarmare Ipek senza riuscirci, visto che lei lo ferirà con un colpo di pistola al ventre.

Prima di morire, Tolga farà in tempo a chiedere a Oltan di non abbandonare il piccolo Can. Dopo l’arrivo di suo padre Sezai, Ipek verrà subito arrestata. Successivamente, avrà luogo il funerale di Tolga, e Oylum e Selin si lasceranno alle spalle le tensioni precedenti scambiandosi un abbraccio.

Riepilogo sulla fine dell’amicizia tra Selin e Oylum

Selin e Oylum erano migliori amiche, ma un giorno tutto è cambiato tra loro. In particolare, Selin ha finito per deludere profondamente Oylum, poiché a causa sua ha fatto i conti con delle gravi ripercussioni, per aver diffuso un video.

Oylum non è riuscita a perdonare Selin, nonostante i suoi tentativi di riconciliazione. In seguito, Selin ha sposato Tolga, ma il loro matrimonio è entrato subito in crisi, a causa dei sentimenti che quest’ultimo ha continuato a provare per l’ex fidanzata Oylum.