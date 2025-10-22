Nelle nuove puntate de La notte nel cuore, Sumru rischierà la vita dopo aver avuto un incidente stradale sotto lo sguardo della cognata Hikmet.

Nuh invece finirà dietro le sbarre del carcere, dopo aver picchiato Cihan.

Andac tenta di abusare di Sevilay

Sevilay si metterà sulle tracce della sua vera famiglia e deciderà di lasciare la Cappadocia per trasferirsi a Istanbul. Ben presto, la ragazza conoscerà il fratello Andac, quando si presenterà nell’azienda dell’uomo per fare un colloquio. Dopo aver assunto la sorella, Andac mostrerà il suo vero volto, visto che tenterà di abusarla.

Nel contempo, Nuh si metterà in viaggio per rintracciare Sevilay e dopo aver fatto delle indagini, scoprirà dove si trovano gli uffici in cui lavora.

Proprio quando Nuh metterà piede nell’azienda, sentirà le urla di Sevilay e si precipiterà di corsa da lei, nell’istante in cui Andac vorrà violentarla. Durante lo scontro con Nuh, Andac si difenderà cercando di soffocarlo. A quel punto, ci sarà l’intervento di Sevilay, che romperà un vaso in testa al fratellastro e gli farà perdere l’equilibrio facendogli uno sgambetto. Dopo aver sfondato la vetrata del suo ufficio, Andac farà un volo di diversi metri e si schianterà al suolo.

Samet rimane paralizzato, Nuh picchia Cihan

Al centro della scena, ci sarà anche la relazione tra Sumru e Tahsin. Un giorno, Sumru accompagnerà il suo amato all’aeroporto e avrà un incidente stradale al ritorno, visto che finirà fuori strada, proprio quando sua cognata Hikmet la pedinerà.

Le condizioni di salute di Sumru saranno abbastanza critiche.

Intanto, Samet rimarrà paralizzato, dopo essere finito in ospedale d’urgenza a causa di un’emorragia cerebrale.

Nel contempo, dopo aver chiesto alla fidanzata Melek di sposarlo, Cihan verrà colpito con un pugno da Nuh, il quale finirà in prigione, appena verrà denunciato. In particolare, Nuh si scaglierà contro Cihan in preda alla gelosia, dopo averlo visto in compagnia di Sevilay. Prima di essere arrestato, Nuh romperà un bicchiere ai piedi della sua fidanzata e farà irruzione alla villa Sansalan, costringendo la domestica Turkan a chiamare la polizia.

Riepilogo sull’agguato a Tahsin

Proprio quando i Sansalan erano in procinto di fare pace con Nuh, Melek, Tahsin e Sumru, si è verificato un evento drammatico.

In particolare, Tashin è rimasto vittima di un agguato, per essere stato ritrovato nel bosco ferito e in pericolo di vita. A seguito del ricovero in ospedale, l’uomo è stato operato d’urgenza. Sin da subito, Nuh è stato convinto che dietro l'agguato ci sia Samet, il quale si è dichiarato innocente insieme alla sua famiglia. Tuttavia, Nuh è stato irremovibile, al punto da dichiarare di nuovo guerra ai Sansalan.