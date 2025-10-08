Sirin si presenterà con le valigie a casa di Bahar in cerca di ospitalità nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che, dopo l'ennesimo litigio con i genitori, Sirin farà i bagagli e andrà via. Busserà prima alla porta di Sarp, che la caccerà via, e poi si presenterà da Bahar. Quest'ultima sarà sconvolta dalla sfrontatezza della sorella e non avrà alcuna intenzione di farla entrare. Con l'aiuto di Ceyda, Bahar caccerà in malo modo Sirin da casa sua.

Sirin dirà a Bahar delle sue foto con Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin continuerà a far disperare i suoi genitori.

Ne combinerà di tutti i colori e troverà il modo di mostrare a Bahar le foto di lei e Sarp in intimità, scattate con l'inganno. Sirin non avrà più quelle immagini sul suo telefono, ma ricorderà bene che Piril ne è in possesso e coglierà il momento giusto per ferire profondamente sua sorella. Tutto avrà inizio alla festa di circoncisione di Doruk, a cui sarà invitata anche Piril con i gemelli. L'atmosfera si farà subito tesa, perché Sirin chiederà alla figlia di Suat di mostrare le foto a Bahar. La donna si rifiuterà, ma quando la madre di Doruk sentirà parlare di foto insisterà per vederle a tutti i costi. Enver proverà a mediare, ma Bahar non si arrenderà e imporrà a Piril di mostrarle le immagini di cui parlava Sirin.

Per la donna, vedere Sarp a letto con sua sorella sarà l'ennesima delusione e la reazione sarà furiosa. Bahar non crederà che tutto sia il frutto di un ricatto e si scaglierà contro suo marito. Dopo la festa, Enver e Hatice parleranno di nuovo di Sirin. "Non posso sopportare che continui a seminare cattiveria", dirà il sarto a sua moglie, "Deve andare via da questa casa". Hatice continuerà a difendere sua figlia, dicendo che è malata e bisogna curarla, ma Enver ripeterà che fino a quel momento le cure non sono servite a niente. Sirin origlierà tutto e affronterà i suoi genitori: "Questo è troppo. Non sapete cosa farne di me?". Hatice seguirà sua figlia che andrà in camera sua a fare la valigia.

In lacrime, lascerà la casa dei suoi genitori e prenderà un taxi, diretta al quartiere in cui abita Bahar.

La visita inaspettata di Sirin al quartiere

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin si farà accompagnare al palazzo in cui vive sua sorella. La ragazza lascerà la valigia davanti alla porta di Bahar e salirà al piano di sopra da Sarp, che ha appena preso in affitto l'appartamento. Sirin saluterà i suoi nipoti e dirà a Sarp che sono stati loro a invitarla a vedere la nuova casa. Senza curarsi dei bambini, Sarp la manderà via: "Non ti voglio qui". Sirin, con un sorriso, dirà a Doruk e Nisan che potranno vederla da Bahar perché passerà qualche giorno da lei. Sicura di sé, la ragazza andrà al piano di sotto e chiederà ospitalità a sua sorella che non avrà alcuna intenzione di accoglierla.

Ceyda sosterrà Bahar e manderà via in malo modo Sirin che si troverà in seria difficoltà.

Hatice ed Enver pensano di aver risolto il problema delle foto

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin ha perso le foto che aveva scattato con Sarp e ha già provato a chiedere a Piril di inviargliele. La ragazza spera di poter ricattare suo cognato per impedirgli di tornare con sua sorella, ma Piril non ha ceduto. Hatice ha tranquillizzato Sarp dicendogli che ha distrutto il telefono di Sirin e non corre più il rischio che la ragazza continui a ricattarlo. Enver e sua moglie, però, non hanno considerato che Sirin è pronta a tutto pur di allontanare Bahar da Sarp. La ragazza sta escogitando un piano con l'aiuto di Suat e Piril per fare in modo che sua sorella scopra l'altra famiglia che Sarp ha costruito in sua assenza.

In questo momento, Bahar sa soltanto che suo marito è vivo e spera che torni da lei e i bambini per ricostruire la famiglia che avevano perso. La donna ha superato la malattia e pensa che da questo momento in poi tutto andrà per il meglio, ma non sarà affatto così. Sarp nasconde una moglie e altri due bambini, ma soprattutto sta scappando da Nezir, il padre del ragazzo a cui ha tolto la vita per difendere Piril.