Enver troverà tracce di sangue all’interno della caffetteria di Arif e temerà il peggio nella puntata di venerdì 10 ottobre de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Enver entrerà nella caffetteria per salutare Arif, ma il locale sarà incustodito e con il caffè ancora sul fuoco. L'uomo lancerà subito l'allarme e Ceyda chiamerà Peyami: sarà certa che Arif sia stato rapito. Il proprietario della caffetteria, poco prima, aveva scortato Bahar e i bambini al parco, impedendo all’uomo che li pedinava di portare a termine il suo piano.

Arif e Ceyda preoccupati per Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif e Ceyda saranno molto preoccupati per Bahar. I due si accorgeranno che i nuovi inquilini non fanno altro che stare alla finestra e spiare tutti i movimenti della donna. Nonostante Bahar abbia detto loro che non li perdona e che non vuole avere più a che fare con loro, Ceyda e Arif si daranno da fare per aiutarla. Annoiata da sola a casa con i figli, Bahar deciderà di portare i bambini al parco. Arif vedrà Bahar, Doruk e Nisan allontanarsi e temerà per la loro sicurezza, pertanto si offrirà di accompagnarli. Bahar non sarà affatto felice e manderà via Arif, ma lui le spiegherà la situazione. L'uomo farà notare alla sua ex che l'inquilino li sta seguendo proprio in quel momento e non sono al sicuro.

Una volta arrivati al parco, Bahar e Arif parleranno di quello che è rimasto in sospeso. "Sapevi che era vivo", accuserà la donna riferendosi a Sarp, e lui non lo negherà. Appena vedrà che l'uomo sospetto è andato via, Arif saluterà Bahar, ma resterà davanti al cancello per proteggerla e riaccompagnare a casa lei e i bambini. L'inquilino, nascosto in un angolo, vedrà Arif e telefonerà al suo capo, Azmi, per chiedere come agire. Nel frattempo, Enver e Hatice andranno a trovare Yeliz e con lei parleranno di Bahar, sperando che presto la donna possa accettarli di nuovo nella sua vita.

Arif sembrerà sparito nel nulla

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 10 ottobre, Enver e Hatice saluteranno Yeliz, ma prima di tornare a casa si fermeranno alla caffetteria da Arif.

Il sarto entrerà nel locale, ma non troverà il suo proprietario. La caffetteria sarà stranamente incustodita ed Enver si accorgerà anche che il caffè è ancora sul fornello. L'uomo spegnerà la fiamma e si guarderà intorno, preoccupato. Quanto trovato da Enver lo lascerà di sasso, terrorizzato da ciò che potrebbe essere accaduto. L'uomo troverà tracce di sangue e vedrà che il giubbotto di Arif è ancora appeso al suo posto. Enver darà immediatamente l'allarme e tutti saranno in ansia per Arif. Ceyda ipotizzerà un rapimento, ma suggerirà di non chiamare la polizia per evitare ulteriori ripercussioni. La donna telefonerà a Peyami che arriverà al quartiere con i suoi uomini per risolvere la vicenda.

Arif e Bahar vivono un momento di grande distanza

Nelle puntate precedenti, Arif è tornato single e ha deposto le sue armi: "Non posso combattere con una bambina". L'uomo ha detto queste parole a Bahar perché lei lo ha lasciato a causa dell'infelicità di Nisan dopo aver appreso che si sarebbero sposati. Arif ha sofferto molto e si è sentito preso in giro, tanto che non ha potuto fare a meno di allontanarsi da Bahar. Qualche giorno dopo, l'uomo ha visto la sua ex fidanzata tra le braccia di Sarp e ha capito di averla persa definitivamente. Nonostante la forte distanza, però, Arif resta sempre molto protettivo con Bahar e appena ha capito che poteva essere in pericolo non ha esitato ad aiutarla. Arif ha sempre tenuto d'occhio i nuovi inquilini, ma non sa che si tratta di gente molto pericolosa e disposta a tutto per raggiungere i propri obiettivi.