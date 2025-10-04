Nezir toglierà la vita a Suat nelle prossime puntate de La forza di una donna. "Hai rubato i soldi a quei bambini", dirà riferendosi a Doruk e Nisan.

Le anticipazioni rivelano che Nezir sarà molto severo con Suat, il quale, a sua insaputa, avrà sottratto tutto il denaro a Sarp. L'uomo pagherà il suo errore con la vita, anche perché per estorcere i soldi all’ex genero, userà proprio il nome di Nezir.

Nezir alla festa di circoncisione di Doruk

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano che Suat toglierà tutto a Sarp e lo ridurrà sul lastrico.

Per vendicarsi di suo genero, colpevole di aver lasciato e fatto soffrire Piril, Suat organizzerà un piano con l'aiuto di Munir. L'uomo ordinerà al suo collaboratore di andare da Sarp e costringerlo a seguirlo dal notaio, per trasferire tutto il suo patrimonio sul suo conto. Per convincerlo, Munir dirà a Sarp che tutto questo è un ordine di Nezir Korkmaz che ha chiesto tutto quello che ha come riscatto per aver rilasciato lui e la sua famiglia. Anche se a malincuore, Sarp obbedirà agli ordini e spiegherà a Munir che tornare povero non è una tragedia dopo aver rischiato di perdere sua moglie e i suoi figli. Suat tramerà alle spalle di Sarp e si metterà in un grosso guaio con Nezir, del tutto ignaro di questa operazione.

Il padre di Piril rassicurerà Munir, certo che Sarp e Nezir non si incontreranno mai più visto il rancore che provano l'uno per l'altro. Suat, tuttavia, farà male i conti, perché Doruk resterà sempre legato al ricordo di Nezir e lo considererà uno zio. Sarà Korkmaz a regalare al bambino un lussuoso abito per la cerimonia di circoncisione per realizzare il suo grande desiderio. La festa di Doruk si terrà a casa di Enver e il bambino indosserà con gioia l’abito da mevlüt che gli ha regalato Nezir. Quest'ultimo, inoltre, si presenterà anche alla cerimonia perché il bambino ci teneva particolarmente.

La dura vendetta di Nezir

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nezir andrà alla festa di Doruk e gli farà i suoi auguri.

L'uomo non sarà certo accolto a braccia aperte dal resto della famiglia, ma per il bene di Doruk nessuno lo caccerà. Quando Sarp si troverà di nuovo faccia a faccia con il suo nemico non potrà fare a meno di affrontarlo. "Sei venuto per umiliarmi dopo avermi costretto a dare tutto a Suat?", dirà Sarp a Nezir, che cadrà dalle nuvole. La discussione verrà interrotta dall'arrivo di Bahar e i due uomini non avranno modo di chiarirsi. Nezir, però, non avrà nessuna intenzione di farla passare liscia a Suat e risolverà la vicenda nel peggiore dei modi. A Nezir non starà certo a cuore la situazione economica di Sarp, ma non potrà sopportare l'idea che Doruk viva senza i privilegi che una vita agiata gli avrebbe dato.

Munir tornerà da Suat con una notizia: Nezir vuole che vada a casa sua per parlare di una cosa importante. Il padre di Piril presumerà che Korkmaz voglia ristabilire la pace, ma avrà comunque un certo timore. Nezir accoglierà Suat in casa e inizierà a parlargli dell'importanza della memoria per lui che vive di ricordi da quando ha perso suo figlio Mert. Presto, però, l'uomo arriverà al sodo. "Hai rubato i soldi a quei bambini", dirà Nezir senza dare a Suat neanche il tempo di rispondere. L'uomo ordinerà ad Azmi di fare fuoco e il padre di Piril morirà all'istante. Successivamente, Nezir ordinerà ad Azmi di dimostrare la sua lealtà togliendo la vita a suo fratello Munir.

Nezir sta spiando Bahar per arrivare a Sarp

Nelle puntate in onda in Italia, Nezir sta facendo di tutto per catturare Sarp e ha chiesto ai suoi uomini di tenere d'occhio la casa di Bahar. Korkmaz è sicuro che prima o poi il suo nemico farà un passo falso per rivedere sua moglie e loro potranno catturarlo. Gli uomini di Nezir hanno affittato una casa di fronte a quella di Bahar e Arif si è accorto che la spiano continuamente. Il barista sta facendo di tutto per proteggere la sua amata e i bambini, ma è diventato scomodo per i nuovi inquilini. Dopo aver accompagnato Bahar al parco, Arif è scomparso ed Enver ha trovato delle tracce di sangue al bar. L'allarme è scattato subito e tutti temono che si tratti di un rapimento.