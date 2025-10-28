"Non ci hai salvati, ci hai distrutti, non fare l'eroe": con queste dure parole nella puntata de La forza di una donna di lunedì 3 novembre, Bahar umilierà Sarp una volta arrivati allo chalet.

Le anticipazioni rivelano che dopo la prima notte arriveranno cibo e giochi, ma non ci sarà nessun caricabatterie come aveva promesso Sarp. Bahar non ne potrà più di restare isolata dai suoi cari e attaccherà duramente suo marito.

Bahar si sentirà in prigione con Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp porterà Bahar e i bambini in uno chalet in montagna ma non tutto andrà come previsto.

All'arrivo, Bahar sarà delusa dalla casa che sarà gelida e senza cibo e questo la preoccuperà, visto che Nisan avrà la febbre alta. La donna riuscirà in qualche modo a mascherare ai bambini il suo disagio e tutti dormiranno nell'unica stanza riscaldata dal camino. Doruk passerà la prima notte con suo padre e tutte le preoccupazioni andranno via quando potrà addormentarsi tra le sue braccia. L'indomani, al risveglio, Sarp dirà a Bahar che comprende il suo stato d'animo ma aggiungerà che lui si sente felice come non mai. Dopo essersi accertata che Nisan non ha più febbre, il pensiero di Bahar andrà ancora ai suoi genitori. "Devo chiamare mia madre", dirà la donna a Sarp che ancora una volta le negherà di contattare i suoi cari.

"Non c'è batteria", dirà l'uomo facendo andare Bahar su tutte le furie. "Non c'è cibo, non c'è riscaldamento, non c'è batteria e non c'è un medico", dirà la donna a suo marito, "I nostri figli hanno fame". Sarp si limiterà a scusarsi con Bahar dicendole che ha salvato le loro vite e non ha avuto tempo. "Non ci hai salvati", risponderà la donna, "Ci hai distrutti, quindi non fare l'eroe". Poco dopo arriverà Munir con le provviste e i giocattoli come richiesto da Sarp e l'atmosfera sembrerà rilassarsi. Arriverà anche il medico che visiterà Nisan e tranquillizzerà tutti sulla sua salute.

Piccoli momenti di apparente serenità per Bahar e Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 3 novembre, Sarp si metterà a preparare la colazione con i bambini che inviteranno Bahar a unirsi a loro.

Per non scontentare i suoi figli, la donna si sforzerà e fingerà di essere felice, ma questo bel momento durerà molto poco. Bahar, infatti, non potrà tollerare che Sarp non abbia fatto portare un caricabatterie e non riuscirà a restare isolata dal mondo e dai suoi cari. Nel frattempo, Ceyda non si darà pace per la morte di Yeliz e Hatice le starà accanto. Enver sarà furioso con Sarp e attribuirà a lui la causa di tutto: "Se non fosse tornato Yeliz sarebbe viva", dirà con rabbia.

Ceyda, Yeliz e Hatice da sole con i rapitori

Nelle puntate precedenti, Sarp ha saputo che Nezir stava per rapire Bahar ed è corso a prendere lei e i bambini in piena notte per portarli via. L'uomo ha allontanato moglie e figli dalla loro casa, ma Ceyda, Yeliz e Hatice sono rimaste in balia dei rapitori.

Questi ultimi hanno intimato alle donne di dire loro dove fosse Bahar, ma nessuna ha saputo rispondere e Yeliz, durante uno scontro, è morta a causa di un colpo di pistola. Appena gli uomini di Nezir sono tornati dal loro capo sono stati giustiziati. L'uomo, infatti, si era raccomandato che nessuno si facesse male tranne Sarp e ha punito severamente tutti i collaboratori togliendo loro la vita.