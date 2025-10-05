Alta tensione ne La notte nel cuore dopo che Bunyamin avrà scoperto di essere figlio di Samet. Nella puntata in onda giovedì 9 ottobre, si scoprirà che il tuttofare è l'unico familiare compatibile per donare il rene a Samet. Bunyamin accetterà di privarsi del suo organo solo dietro lauto compenso. Nuh, invece, chiederà a Sevilay di sposarlo: lei gli dirà sì ma l'idillio durerà poco a causa della gelosia di lui che arriverà ad umiliarla e ferirla.

Bunyamin vende il rene a Samet

La notizia che Bunyamin è figlio di Samet sconvolgerà tutti e l'uomo sarà furioso con il padre per avergli tenuta nascosta la verità per quarant'anni.

Bunyamin si allontanerà dalla villa e si renderà irreperibile, mentre Samet verrà ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Sansalan senior se vorrà salvarsi, dovrà sottoporsi subito al trapianto di rene e i risultati degli esami clinici effettuati in precedenza evidenzieranno che solo Bunyamin è compatibile. La vita di Samet sarà dunque in mano al figlio illegittimo che, però, non si farà trovare da nessuno. Cihan, Esat, Harika e Hikmet lo cercheranno in lungo e in largo per tentare di convincerlo a donare il suo rene a Samet. Melek accompagnerà Sumru in ospedale e qui la ragazza avrà un duro scontro con Esat e Harika. Poco dopo, Melek incontrerà Cihan e i due si riappacificheranno. Alla fine Bunyamin verrà trovato ma non sembrerà disposto ad aiutare Samet, almeno non a titolo gratuito.

Bunyamin porrà delle condizioni ai fratellastri i quali accetteranno di pagargli la somma richiesta.

Nuh chiede a Sevilay di sposarlo, poi la umilia: anticipazioni del 9 ottobre

Durante una cena romantica, Nuh chiederà a Sevilay di sposarlo e lei accetterà. Il giorno seguente però, Nuh si mostrerà freddo e distaccato e Sevilay non riuscirà a capirne il motivo. Alla fine lui le confesserà che è tormentato all'idea che lei e Cihan possano essere stati in intimità. Sevilay si sentirà ferita e umiliata da queste parole e schiaffeggerà Nuh per poi restituirgli l'anello di fidanzamento. Melek cercherà di stare accanto alla ragazza e la accompagnerà in una pensione dove Sevilay trascorrerà la notte.

Ascolti in crescita per La notte nel cuore

La notte nel cuore sta conquistando una platea sempre più ampia di pubblico ed è per questo che Mediaset, da qualche settimana, ha deciso di trasmettere la serie turca non solo nel prime time della domenica ma anche il giovedì sera. Una scelta che ha premiato in termini di ascolti, visto che gli ultimi appuntamenti trasmessi da Canale 5, hanno fatto registrare una media di 2,5 milioni di telespettatori e uno share del 16%. Mediaset ha fatto di nuovo centro scegliendo di puntare su un prodotto made in Turchia, proprio come era accaduto in precedenza con Terra amara e Endless Love.