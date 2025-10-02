Nella ventiduesima puntata de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 domenica 5 ottobre 2025, Esat (Genco Özak) accuserà la madre Sumru (Ece Uslu) di essere la causa del malessere del padre Samet (Burak Sergen).

Nuh (Aras Aydin), invece, vorrà farsi perdonare dalla fidanzata Sevilay (Leyla Tanlar), regalandole un anello di fidanzamento.

Samet ha bisogno di un trapianto di rene, Cihan è intenzionato a tornare a Berlino

Dopo essere finito in ospedale a causa di un incidente stradale, Samet avrà un urgente bisogno di un trapianto di rene. A quel punto, tutti i Sansalan si sottoporranno a un prelievo di sangue per scoprire chi è compatibile, mentre Samet tornerà a casa in attesa di sapere i risultati del test.

Nel contempo, Cihan (Burak Tozkoparan) e Sevilay affronteranno l’udienza in tribunale per mettere fine al loro matrimonio, mentre Nuh sarà ancora tormentato dalla gelosia. Deciso a riconquistare Sevilay, penserà di comprarle un anello, ma sua sorella Melek (Hafsanur Sancaktutan) lo convincerà a regalarle quello che loro nonna Sakine gli aveva dato anni fa.

Intanto, Tahsin (İlker Aksum) acquisterà una clinica di fisioterapia per consentire a Melek di intraprendere una nuova opportunità lavorativa. Cihan, invece, si confiderà con Sumru, dicendole di essere intenzionato a tornare a Berlino, non appena suo padre Samet si riprenderà.

Nel contempo, Esat getterà nel cestino il ciondolo a forma di metà cuore che Esma (Deniz Karabaş) gli aveva regalato come segno del loro amore durante un loro incontro segreto.

Nihayet confessa che Bunyamin è figlio di Samet

Nihayet (Işıl Yücesoy) organizzerà una festa speciale a villa Sansalan in occasione del compleanno del genero Samet e deciderà di invitare anche la figlia Sumru, Tahsin e i nipoti Nuh e Melek. Durante l’evento, Nihayet sconvolgerà tutti: rivelerà che Bunyamin è figlio di Samet.

Bunyamin si scaglierà contro il padre per averlo costretto a vivere in condizioni difficili per anni e per avergli tenuto nascosta la verità. Poco dopo, Samet avrà un malore improvviso, così il figlio Esat attribuirà tutta la colpa alla madre Sumru.

Riepilogo sulla crisi tra Nuh e Sevilay

Dopo essere rimasta in panne in mezzo al deserto, Sevilay è stata costretta a chiedere aiuto a Nazim, il quale si è offerto di accompagnarla alla villa di Tahsin.

La reazione di Nuh è stata molto forte, visto che è andato su tutte le furie a causa della gelosia. Appena Sevilay si è arrabbiata con lui, Nuh le ha chiesto scusa e ha ammesso di avere paura di perderla.