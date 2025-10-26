Esat si inginocchierà davanti alla famiglia e chiederà perdono a Esma nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Accetta questo anello e ricominciamo tutto", dirà porgendo un prezioso gioiello.

Le anticipazioni rivelano che dopo un periodo in carcere, Esat tornerà a casa completamente cambiato. Esma, però, non si fiderà più di lui e gli negherà una seconda possibilità.

Le nozze disastrose di Esma e Esat

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che il matrimonio di Esat e Esma si rivelerà un disastro. Il figlio di Samet continuerà a tradire sua moglie e si arrabbierà con sua nonna Nihayet quando tenterà di riportarlo sulla retta via.

Esat ricorderà che è stato costretto a sposarsi e quindi nessuno può pretendere nulla da lui, pur avendo concepito un figlio con Esma. Nelle prossime puntate, il ragazzo mostrerà il suo lato peggiore perché inscenerà il rapimento di Esma per estorcere dei soldi alla sua famiglia. L'inganno di Esat verrà scoperto e Cihan non avrà nessuna pietà per lui: lo farà arrestare e incarcerare per il grave reato. Il marito di Esma assisterà al funerale del padre in manette, però il suo periodo di reclusione gli servirà a mettere in atto un grande cambiamento. Una volta uscito di prigione con il braccialetto elettronico, Esat sembrerà essere un'altra persona. Il ragazzo chiederà umilmente perdono a Esma che non potrà dimenticare le ore terribili del sequestro in cui pensava di perdere il suo bambino.

"Non mi hai mai considerata alla tua altezza", dirà Esma che non crederà al cambiamento di suo marito. Esat insisterà dicendole che la ama e che il carcere gli è servito a fare chiarezza, ma non servirà a nulla.

Tutto cambierà per Esat ed Esma

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la situazione tra Esat e Esma si capovolgerà. "Non mi fiderò più di te", dirà la ragazza dopo aver attraversato dei momenti difficili a causa dell'indifferenza di Esat. Quest'ultimo sarà disperato, ma non riuscirà a conquistare la fiducia di sua moglie e chiederà consiglio a Nihayet. La nonna spiegherà a suo nipote che ci vorrà tempo per dimostrare di essere davvero cambiato e dovrà solo avere pazienza. Per sorprendere Esma, Esat tornerà a casa con un prezioso anello e quando tutta la famiglia sarà riunita indosserà uno smoking e si inginocchierà.

Il ragazzo dichiarerà il suo amore davanti a tutti: "Mi vuoi sposare ancora?" chiederà mostrando il costoso anello. Esma sarà sorpresa ma non potrà dimenticare il male ricevuto: "No", risponderà, "troppo tardi per chiedere perdono". Esat insisterà ancora: "Accetta l'anello e ricominciamo tutto". Il romanticismo del ragazzo non funzionerà, perché Esma preferirà alzarsi e andare via.

Cihan e la famiglia Sansalan sono dalla parte di Esma

Nelle puntate in onda in Italia, Esma è rimasta incinta di Esat dopo una relazione clandestina con lui. Quando la ragazza ha comunicato la sua gravidanza, il fratello di Cihan ha reagito molto male, invitando Esma ad abortire. La delusione è stata così grande che la ragazza ha provato a farla finita, ma questo gesto disperato non è passato inosservato.

Tutta la famiglia Sansalan si è mostrata solidale con Esma che non è stata lasciata sola. Cihan ha costretto Esat a sposare la ragazza e a prendersi le sue responsabilità, mentre Sumru e Nihayet hanno offerto tutto il loro appoggio in questa situazione difficile. L'idea di Cihan, sebbene in buona fede, non ha fatto altro che peggiorare l'atteggiamento di Esat che ha visto in Esma una prigione da cui scappare e ha sfogato su di lei la sua rabbia.