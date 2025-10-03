Nella puntata de La notte nel cuore in onda domenica 5 ottobre su Canale 5, Cihan manterrà la promessa e concederà il divorzio a Sevilay mentre Nihayet sgancerà una notizia bomba che sconvolgerà i Sansalan rivelando a tutti quanti che Bünyamin è figlio di Samet. Il tuttofare sarà sconvolto nel sapere di essere uno Sansalan e si sentirà male mentre Samet non potrà più negare il fatto di avere sempre nascosto a tutti di avere un figlio illegittimo.

Cihan e Sevilay divorziano, Samet torna a casa

La trama del 5 ottobre riprenderà dal momento in cui Samet avrà scoperto di aver bisogno di un trapianto di rene.

Sansalan ha poi rivelato al medico che tra i donatori compatibili potrebbe esserci anche Bunyamin, visto che in realtà è suo figlio. Una notizia che è rimasta segreta per tanti anni ma che potrebbe presto venire alla luce grazie a Nihayet, la quale ha origliato la confessione di Samet e ha tutte le intenzioni di usarla contro il genero. In attesa di sapere i risultati dei test di compatibilità, Samet tornerà a casa. Cihan e Sevilay si troveranno dinnanzi al giudice per sancire il loro divorzio. Nel frattempo, Nuh penserà di chiedere a Sevilay di sposarlo e Melek gli suggerirà di regalarle l'anello della nonna.

Nihayet: 'Bünyamin è figlio di Samet'

Tashin comprerà per Melek una clinica fisioterapica mentre Cihan confesserà a Sumru la sua intenzione di tornare in Germania non appena il padre Samet starà meglio.

Esat invece, getterà nel cestino il ciondolo a forma di cuore regalatogli da Esma. In occasione del compleanno di Samet, Nihayet inviterà alla villa anche Tashin, Sumru, Nuh e Melek. L'anziana chiamerà nel salone anche il personale di servizio e rivelerà dinnanzi a tutti che Bünyamin è figlio di Samet . Il tuttofare sarà sconvolto e perderà i sensi. Anche Samet accuserà un malore mentre Esat continuerà ad accusare Sumru di essere responsabile di quanto accaduto alla loro famiglia. Dopo essersi ripreso, Bunyamin accuserà Samet di avergli sempre tenuto nascosta la verità, facendolo vivere una vita difficile.

Ascolti in crescita per La notte nel cuore

La soap Tv turca con Nuh e Melek continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 e nelle ultime settimane, la platea dei telespettatori si è fatta sempre più ampia, raggiungendo una media di 2,3 milioni di utenti e uno share del 17,5%.

Un successo che ha portato Mediaset a raddoppiare l'appuntamento settimanale con La notte nel cuore, trasmettendola non solo la domenica sera ma anche il giovedì in prima serata. Al momento non è dato sapere se il doppio appuntamento verrà confermato per tutta la stagione autunnale oppure no: si attendono conferme da parte della rete.