Nella puntata de La notte nel cuore, in onda giovedì 9 ottobre 2025, Nuh sorprenderà Sevilay chiedendole di diventare sua moglie. La loro felicità avrà vita breve: Nuh finirà per deludere nuovamente la fidanzata a causa della sua gelosia.

Esat e Hikmet si alleano, Melek e Cihan fanno pace

Esat costringerà sua madre Sumru a scegliere lui e Harika oppure Nuh e Melek. Nel contempo, i Sansalan apprenderanno che Samet versa in condizioni sempre più critiche. Esat e Hikmet si alleeranno, intimoriti dal pensiero che Cihan possa prendere il posto di Samet.

Ben presto, Bunyamin risulterà compatibile per donare il suo rene a Samet, ma i suoi familiari non riusciranno a contattarlo. A quel punto, Cihan avvierà delle ricerche per rintracciare Bunyamin, il quale scoprirà, grazie al vecchio custode dei Sansalan, che sua madre venne illusa da Samet.

Nel contempo, Nuh si preparerà a fare la proposta di matrimonio a Sevilay.

Melek, invece, si recherà con la madre nell'ospedale in cui è ricoverato Samet. Qui avrà un litigio con Esat e Harika, mentre si riappacificherà con Cihan.

Sevilay restituisce l’anello di fidanzamento a Nuh

Turkan scoprirà che Esat ha una relazione con Esma: troverà nel cestino la metà del ciondolo a forma di metà cuore identico a quello che la ragazza porta al collo.

Non appena Hikmet, Cihan, Harika ed Esat tenteranno di convincerlo a sottoporsi all'intervento per salvare la vita a Samet, Bunyamin li costringerà ad accettare le sue condizioni.

Dopo aver chiesto a Sevilay di sposarlo durante una cena romantica, Nuh inizierà a mostrarsi freddo. Non appena la ragazza gli chiederà delle spiegazioni, Nuh le dirà di avere il sospetto che lei e Cihan si siano lasciati andare alla passione. Piuttosto delusa, Sevilay restituirà l’anello di fidanzamento a Nuh e lo schiaffeggerà. Infine, Melek accompagnerà Sevilay in una pensione dove trascorrere la notte.

Riepilogo: Nuh ha già fatto una scenata di gelosia a Sevilay

Dopo che Cihan ha firmato i documenti del loro divorzio, Sevilay è stata finalmente libera di rifarsi una vita con Nuh.

In seguito, la ragazza è rimasta bloccata in mezzo al nulla per un'avaria all'auto, ma per fortuna a riportarla a casa ci ha pensato Nazim, scatenando la gelosia di Nuh, il quale ha finito per perdere il controllo. A quel punto, Sevilay ha invitato Nuh a cambiare il suo atteggiamento. Dopo aver confessato le sue paure più profonde alla fidanzata, Nuh ha scoperto che Hikmet ha tentato di far abortire sua sorella Melek, così l’ha affrontata puntandole una pistola addosso per costringerla ad ammettere le sue colpe. Intanto, Nuh ha deciso di chiederle la mano con l’anello lasciatogli da sua nonna Sakine.