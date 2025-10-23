Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, dopo il malore improvviso di Nuh al commissariato e il ricovero d’urgenza, Sevilay verrà messa alle strette e rivelerà la verità alla famiglia, annunciando la diagnosi che cambierà tutto: Nuh ha un tumore al cervello.

Sumru confesserà l’omicidio, ma il corpo di Halil sparirà nel nulla

La famiglia di Sumru sarà preoccupata per lei, perché si è presentata alla polizia dichiarando di aver sparato contro Halil. Darà agli agenti tutte le indicazioni per trovare il corpo senza vita dell'uomo, ma quando andranno sul luogo del presunto omicidio, non troveranno nulla: non ci sarà un corpo senza vita e nemmeno tracce di sangue, al punto che la polizia crederà che Sumru abbia vissuto una sorta di allucinazione e la lascerà andare.

In realtà, Halil è rimasto solamente ferito ed è riuscito a scappare, ma questo Sumru non lo saprà. Tutti i familiari saranno vicini alla donna, nel parcheggio del commissariato. Ci sarà anche Nuh, ma a un certo punto il ragazzo perderà i sensi e sembrerà morto.

Il malore di Nuh al commissariato: ricovero d’urgenza e tensione in corsia

Un'ambulanza lo porterà urgentemente in ospedale, luogo in cui il ragazzo riprenderà i sensi. Al suo risveglio, tenterà di rassicurare tutti, ma la tensione in reparto sarà alta: nessuno capirà perché sia svenuto all’improvviso. Sumru lo affronterà senza trattenersi: "Ti senti meglio?". "Sto bene, mamma. Non c’è niente di cui preoccuparsi", risponderà Nuh. "Come niente?!

Una persona sviene dal nulla? Cosa è successo? E se non hai niente, perché Sevilay ha detto che la situazione è seria?", dirà Nihayet. Nel frattempo, Tahsin riferirà che l’assistente del medico ha parlato di un controllo in arrivo: Nuh avrebbe un dottore personale, Ersin, già avvisato e in viaggio verso l’ospedale. La rivelazione agiterà ulteriormente la famiglia: "Che medico hai, Nuh? Perché nessuno di noi sa niente?", dirà Melek. "Calmatevi, non è nulla di grave. Forse sarà la pressione bassa o perché non ho mangiato".

Sevilay crollerà e rivelerà la verità: Nuh ha un tumore al cervello

Ma il clima precipiterà quando Sevilay arriverà in ospedale e verrà messa alle strette dai familiari. Non riuscirà più a trattenere la verità.

Nihayet la implorerà: "Sevilay, ti prego, di’ qualcosa. Che cos’ha?". "Vuoi dirlo tu o lo dico io?", dirà la ragazza a Nuh e alla fine arriverà la frase che cambierà tutto: "Nuh ha un tumore al cervello". A quel punto ci saranno lacrime, incredulità, panico. Cihan proverà a calmare Melek, che cadrà quasi a terra per lo shock, visto che è anche incinta: "Amore, calmati. Non succederà niente di brutto". Ma la verità sarà troppo grande per essere assorbita in silenzio: la famiglia scoprirà non solo la malattia, ma anche che Nuh ha gestito da solo consulti, visite e un medico privato senza dire nulla a nessuno.