Le scene finali di Tradimento in onda venerdì 28 novembre su Canale 5 vedranno Tarik finire in prigione per l'omicidio del suo ex socio in affari. Sarà Guzide a denunciarlo alla polizia vendicandosi così di lui anche per la questione del figlio naturale scambiato alla nascita con Oylum. Tra le scene più toccanti di questa ultima puntata anche quelle riguardanti le ​​morti improvvise di Tolga e Yesim.

Tarik viene arrestato con l'accusa di omicidio dopo la denuncia di Guzide

Dopo un anno di messa in onda, Mediaset trasmetterà la puntata conclusiva di Tradimento nella prima serata del 28 novembre.

Le anticipazioni rivelano che la protagonista interpretata femminile da Vahide Percin si troverà dinnanzi ad un'amara scoperta: il figlio naturale scambiato alla nascita con Oylum è deceduto in tenera età a causa di una meningite. Sarà un duro colpo per Guzide che si ritroverà a piangere sulla tomba del figlio che non ha mai avuto la possibilità di conoscere a causa stelle scelte scellerate dI Tarik. La donna non riuscirà a perdonare l'ex marito per averle taciuto la verità per venticinque anni e si vendicherà di lui facendolo finire in carcere per l'omicidio dell'ex socio in affari Korkmarz. Sarà proprio l'ex giudice, grazie al video dell'omicidio recuperato da Tolga, a denunciare Tarik al Procuratore che procederà immediatamente con l'arresto.

Yesim e Tolga perdono la vita, Ipek in manette

Tarik non sarà il solo a finire in manette in questo finale di stagione, visto che anche Ipek subirà la stessa sorte. La donna infatti, dopo un periodo di latitanza verrà arrestata con l'accusa di aver ucciso sia Serra che Tolga. Il figlio di Oltan perderà la vita proprio nei momenti finali della serie Tv nel tentativo di proteggere il padre dalla furia di Ipek. Quest'ultimo a darà partire un colpo di pistola che colpirà in pieno petto Tolga, il quale morirà qualche istante dopo tra le braccia di Oltan. Anche il personaggio di Yesim non avrà il suo lieto fine, visto che rimarrà vittima di un tragico incidente: la donna perderà la vita travolta da un tram.

Dopo questi eventi drammatici la narrazione. Dopo questi drammatici eventi, la narrazione si sposterà avanti di un anno nel momento in cui la famiglia di Guzide si ritroverà tutta insieme per festeggiare il secondo compleanno di Can.

Io sono Farah sostituisce Tradimento il venerdì sera

Mediaset ha deciso di continuare a puntare su prodotti made in Turchia per riempire il palinsesto di Canale 5, dopo la conclusione di Tradinento, trasmetterà al suo posto Io sono Farah, altra dizi turca molto amata dal pubblico italiano. La serie con Demet Ozdemir aveva debuttato alla luce del giorno la scorsa estate, ma era stata sospesa a settembre in concomitanza con il ritorno di Uomini e donne. Ora è arrivato il momento di riprendere la messa in onda degli episodi inediti già a partire da venerdì 5 dicembre.