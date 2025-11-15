"Portami via da qui", con queste parole Bahar implorerà Arif nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì 21 novembre, dopo aver saputo che Yeliz è morta.

Le anticipazioni rivelano che Bahar si chiuderà nella camera dello chalet e sfogherà tutto il suo dolore, mentre Sarp porterà i bambini al piano di sotto tentando di consolarli. Nisan e Doruk, però, non avranno nessuna voglia di giocare con lui e non faranno altro che parlare di Yeliz.

L'errore di Emre e l'amara verità per Bahar ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre farà una gaffe al telefono con Bahar e lei intuirà che Yeliz è morta.

Tutto avrà inizio quando il proprietario del pub risponderà al telefono di Ceyda in sua assenza e darà le condoglianze a Bahar. Quest'ultima capirà subito che si tratta di Yeliz, anche perché il suo telefono risultava insolitamente spento e giorni prima l'aveva sognata con suo padre defunto. Emre proverà a rimediare dicendo di aver sbagliato persona, ma Bahar, in cuor suo, saprà che è successo quello che più temeva. La donna scoppierà a piangere e accompagnerà i bambini fuori dalla sua camera per non farsi vedere in quello stato. Una volta rimasta da sola, Bahar telefonerà ad Arif sperando che si sia trattato di un errore. "Dov'è Yeliz? Sta bene?", chiederà in preda all'agitazione ad Arif, che a quel punto non potrà più mentire e non avrà neanche il coraggio di parlare.

I due piangeranno insieme al telefono e condivideranno in questo modo il dolore per la perdita della loro cara amica. Sarà uno dei momenti più toccanti de La forza di una donna, perché Bahar e Arif si capiranno anche senza parlare e senza poter stare vicini. "Portami via, fammi uscire da qui", implorerà Bahar. Arif le dirà di inviargli la posizione: "Esco adesso". L'uomo prenderà la macchina per raggiungere Bahar, mentre Emre parlerà con Ceyda e Hatice appena torneranno, dicendo loro che ha commesso un grande errore e forse Bahar ha capito che Yeliz è morta. Hatice si assumerà la colpa, perché non aveva detto a Emre che Bahar non sapeva niente della tragedia. In quel momento, Arif telefonerà a Ceyda e le dirà di aver appena sentito Bahar: "Sto andando a prenderla", dirà.

La reazione di Nisan e Doruk alla morte di Yeliz e i tentativi di Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 21 novembre, Emre sarà molto confuso nell'apprendere che Bahar si trova con suo marito. L'uomo sapeva che Sarp era morto e Ceyda gli dirà che gli spiegherà tutto in un altro momento. Arif saluterà Enver e gli darà appuntamento sulla tomba di Yeliz, in modo tale che tutti possano condividere con Bahar il terribile momento di dolore che la travolgerà inevitabilmente quando sarà lì. Nel frattempo, allo chalet, Sarp porterà i bambini al piano di sotto e spiegherà loro che Yeliz è morta. Doruk, ancora confuso, continuerà a dire che la sua amica tornerà visto che Sarp è tornato. Nisan, invece, sarà molto dura con suo fratello e gli dirà che non rivedranno mai più Yeliz.

La bambina scoppierà a piangere vedendo che Sarp non è affatto toccato dalla brutta notizia. Al contrario, suo padre proverà a giocare con Doruk, che però non ne avrà nessuna voglia e gli dirà che ha sonno.

Sarp non voleva che Bahar sapesse perché temeva la sua reazione

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sarp ha portato Bahar e i bambini in uno chalet isolato. L'uomo ha vietato l'uso di internet e del telefono per evitare che Bahar sapesse che Yeliz è morta la notte del rapimento. Vista l'insistenza di sua moglie che voleva chiamare a tutti i costi Hatice, Sarp ha obbligato Leyla a fare una telefonata a Enver in cui gli ha intimato di tacere di Yeliz. La babysitter ha spiegato all'uomo che se Bahar dovesse sapere che la sua amica è morta morirebbe.

Tutti hanno dovuto mentire a Bahar per paura di metterla in pericolo, ma Emre non sapeva nulla di questo divieto. Il proprietario del pub in cui lavorano Hatice e Ceyda ha rivelato involontariamente il segreto che ha fatto cadere Bahar nella più totale disperazione. Sarp ha mentito perché temeva che sua moglie andasse via e non si sbagliava. Appena ha saputo la verità, il primo pensiero di Bahar è stato quello di scappare.