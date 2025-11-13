Nei nuovi episodi della soap turca La notte nel cuore, dopo aver lasciato Tahsin (İlker Aksum) per non averle creduto, Sumru (Ece Uslu) ferirà l’ex marito Halil (Erkan Bektaş), durante la colluttazione che l'uomo avrà con sua madre Nihayet (Işıl Yücesoy).

Sumru si rifugia a Konya, Nihayet vuole sbarazzarsi di Halil

Ben presto, Halil sosterrà di non aver mai abusato dell’ex moglie Sumru, la quale invece non cambierà affatto la sua versione. Mentre Melek (Hafsanur Sancaktutan) si schiererà dalla parte della madre, suo fratello Nuh (Aras Aydin) e Tahsin accuseranno Sumru di avergli mentito, dopo aver cominciato a credere all’innocenza di Halil.

Dopo essere rimasta delusa da Tahsin, Sumru metterà fine alla loro storia d’amore e gli dirà addio. Anche se Tahsin le chiederà perdono, Sumru sarà irremovibile. Addirittura, sentendosi tradita dalla sua intera famiglia, Sumru lascerà la Cappadocia e si rifugerà a Konya.

A seguito della fuga della figlia, Nihayet organizzerà un piano di vendetta per sbarazzarsi di Halil. L'anziana donna si presenterà a un appuntamento con Halil armata di pistola.

Nihayet minaccia di uccidere Halil, Sumru si costituisce alla polizia

Non appena, Nihayet gli dirà di essere disposta a dargli del denaro in cambio della sua partenza, Halil si renderà conto di essere caduto in una trappola. Proprio quando Nihayet minaccerà di uccidere Halil, ci sarà l’intervento di Sumru, la quale cercherà di far ragionare sua madre.

Dopo essersi impossessata della pistola della madre, Sumru finirà per ferire Halil con tre proiettili.

Sempre dalle anticipazioni turche, si evince che assalita dai sensi di colpa, Sumru si costituirà alla polizia e rivelerà di aver sparato all’ex marito Halil.

Intanto, Sevilay (Leyla Tanlar) rimarrà sconvolta, appena verrà a conoscenza tramite un medico, che Nuh ha un tumore al cervello, ma si farà forza decidendo di rimanergli accanto.

Riepilogo sull’alleanza tra Hikmet e Halil

Per colpire la cognata Sumru, Hikmet (Esra Dermancıoğlu) ha stretto un’alleanza con Halil, il vero padre di Melek e Nuh, dopo averlo fatto arrivare in Cappadocia appositamente per vendicarsi dei suoi nemici. Sin da subito, Halil è rimasto colpito da Hikmet, la quale gli ha consigliato di concentrarsi su Nuh per raggiungere i loro scopi.

Halil ha negato di aver abusato dell’ex moglie Sumru in passato, ma i suoi figli Melek e Nuh non gli hanno creduto. Le convinzioni di quest’ultimo, però, hanno iniziato a vacillare, appena suo padre Halil ha tentato di farla finita in sua presenza. Parecchio sconvolto, Nuh ha salvato la vita di suo padre con il suo intervento provvidenziale.