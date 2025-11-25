Nell’appuntamento serale della soap turca La notte nel cuore, che verrà trasmesso su Canale 5 domenica 30 novembre 2026, Melek (Hafsanur Sancaktutan) sarà infastidita da Peri appena la conoscerà, pur senza sapere che in passato ha avuto una relazione sentimentale con suo marito Cihan (Burak Tozkoparan).

Sevilay torna in Cappadocia e scopre che Nuh ha un tumore al cervello

La polizia porterà avanti le indagini sulla morte di Andac e si scoprirà dell’esistenza di una telecamera nascosta che ha ripreso l'incidente: la principale sospettata, continuerà a essere Sevilay (Leyla Tanlar).

Tuttavia, appena saranno fuori pericolo, Nuh (Aras Aydin) e Sevilay decideranno di tornare in Cappadocia.

Ben presto, Sevilay risponderà in maniera casuale a una telefonata del medico di Nuh e scoprirà che il suo fidanzato le ha nascosto di avere un tumore al cervello.

Peri dice di essere fidanzata con Cihan, Esma non perdona il marito Esat

In seguito, all’hotel YeniSans metterà piede Peri, una vecchia amica Cihan, che inizialmente si presenterà come sua fidanzata, lasciando tutti senza parole. Sin da subito, la ragazza farà colpo su Bunyamin (Bulent Polat), che la porterà dai Sansalan per consentirle di riposare dopo il lungo viaggio. Al ritorno da Konya insieme ai Sansalan, Melek non gradirà affatto la presenza di Peri.

Spazio anche ad Halil (Erkan Bektaş), il quale attuerà il piano per truffare Canan (Gözde Cigaci), dopo averla corteggiata. In particolare, durante un pranzo fuori, Halil presenterà alla donna un finto banchiere che la convincerà a fare un investimento con interessi altissimi. A quel punto, Canan prenderà dei soldi dal conto cointestato con Bunyamin, e per non destare sospetti eliminerà dal telefono del marito l’applicazione della banca approfittando di una sua distrazione.

Per finire, sempre più pentito del suo comportamento, Esat (Genco Ozak) tenterà nuovamente di farsi perdonare dalla moglie Esma (Deniz Karabaş) senza riuscirci.

Riepilogo sulla passata relazione tra Cihan e Peri

Ben presto, i telespettatori scopriranno che in realtà Peri non è soltanto una storica amica di Cihan.

I due si erano conosciuti quando frequentavano l’università a Berlino, e tra loro è finita, quando Cihan aveva scelto di tornare in Cappadocia, invece lei era rimasta in Germania. Sempre dalle anticipazioni turche, si evince che Peri sosterrà di essere tornata in Turchia per motivi di lavoro, mentre il suo vero obiettivo sarà quello di riuscire a riconquistare l’ex fidanzato Cihan per non aver smesso di amarlo, nonostante apprenderà che ormai è sposato con Melek e addirittura in procinto di diventare padre.