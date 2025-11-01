Nell’appuntamento con La notte nel cuore, in onda su Canale 5 martedì 4 novembre 2025, Nuh (Aras Aydin) avrà un incidente stradale, ma per fortuna non riporterà alcuna ferita. Hikmet invece convocherà Halil (Erkan Bektaş), il padre dei gemelli Nuh e Melek (Hafsanur Sancaktutan), in Cappadocia e gli chiederà di allearsi con lei.

Cihan viene arrestato, Melek e Harika preoccupate

Sumru (Ece Uslu) farà fermare dalla polizia Serhat, dopo aver rivelato al procuratore che l’uomo è in possesso della pistola scomparsa a Tahsin (İlker Aksum).

Il giorno del matrimonio di Melek e Cihan, Sumru e Tahsin diranno a Nuh di non prendere parte ai festeggiamenti per non fargli fare l’ennesima scenata.

Tuttavia, il ragazzo arriverà al ricevimento, ma poco dopo Cihan verrà arrestato con l’accusa di essere stato coinvolto con l’agguato a Tahsin. Quest’ultimo, sin da subito, non crederà alla colpevolezza di Cihan, per questo motivo sarà deciso a scoprire la verità. Bunyamin non riuscirà a far scagionare Cihan, il quale si vedrà costretto a trascorrere la notte in centrale in attesa dell'udienza. Il giorno seguente il procuratore negherà la scarcerazione di Cihan. Mentre Harika (Derin Ince) e Melek non nasconderanno la loro preoccupazione per Cihan, Esat (Genco Ozak) mostrerà indifferenza.

Tahsin si ricorda di essere stato ferito da Serhat, Hikmet vuole distruggere i suoi nemici

Tahsin tornerà sul luogo in cui è stato ferito gravemente e si ricorderà che in realtà è stata la sua guardia del corpo, Serhat, a sparargli per errore.

Hikmet contatterà Halil, il padre biologico di Melek e Nuh, con l'obiettivo di stringere un’alleanza contro i suoi nemici. In particolare, proporrà a Halil di aiutarla a distruggere i Sansalan e Tahsin.

Successivamente, Nuh uscirà fuori strada con la propria automobile a causa di un colpo di sonno, ma per fortuna uscirà illeso dall’incidente.

Riepilogo sul tentato omicidio di Tahsin

Dopo essere stato dato per morto a causa della sua sparizione, Tahsin è stato trovato in gravi condizioni nel bosco. È stato ricoverato d'urgenza e operato. Nuh era convinto che dietro l'attacco ci fosse lo zampino dei Sansalan. Intanto, nonostante la sua debolezza, Tahsin si è risvegliato e si è mostrato lucido, visto che ha deciso di aspettare delle prove concrete prima di poter accusare qualcuno.

Ben presto, Cihan ha scoperto che suo padre Samet aveva assunto un sicario per eliminare Tahsin, ma ha tirato un sospiro di sollievo non appena ha appreso che l'attentato è stato eseguito da un’altra persona.