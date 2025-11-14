Nella trentaseiesima puntata de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 martedì 18 novembre 2025, dopo essersi allontanata dai suoi familiari e aver ritrovato la serenità a Konya, Sumru (Ece Uslu) verrà messa al corrente dell’improvvisa morte dell’ex marito Samet (Burkan Sergen).

Sevilay conosce suo fratello Andac, Nuh si rivolge a un medico

Tahsin (İlker Aksum) e Cihan (Burak Tozkoparan) incontreranno Hikmet (Esra Dermancıoğlu) per ottenere da lei la custodia legale di Samet. Proprio quando Cihan e Tahsin sembreranno pronti ad assecondare una richiesta di Hikmet, apprenderanno della morte improvvisa di Samet.

A quel punto, Cihan si preparerà a partire per Ankara e chiederà a Bunyamin (Bulent Polat) di occuparsi del funerale del loro padre.

Sevilay (Leyla Tanlar) conoscerà suo fratello maggiore Andac e si farà assumere nel suo ufficio senza rivelargli la sua identità. Intanto, Nazim si rifiuterà di rivelare a Nuh (Aras Aydin) dove si trovi la sua ex fidanzata. In seguito, sempre a proposito di Nuh, deciderà di farsi visitare da un medico, dopo aver avuto diverse crisi e dei mancamenti.

Sumru lascia il compagno a causa di Halil, Hikmet decisa a vendicarsi dei Sansalan e di Tahsin

Halil (Erkan Bektaş) metterà in crisi il rapporto tra Tahsin e Sumru: la donna rimarrà profondamente delusa quando il compagno, mettendo in dubbio la sua sincerità, non crederà al suo racconto sugli abusi subiti in passato dal padre di Melek e Nuh.

Parecchio sconvolta, Sumru lascerà Tahsin e dopo essere fuggita in auto, telefonerà a sua madre Nihayet (Işıl Yücesoy) per dirle di aver deciso di andarsene dalla Cappadocia. Dopo essersi rifugiata a Konya da un’amica, Sumru apprenderà della morte di Samet.

Hikmet non avrà alcuna reazione quando Halil le dichiarerà il suo amore: il suo unico obiettivo continuerà a essere quello di vendicarsi di Tahsin e di tutti i Sansalan.

Riepilogo: Halil ha negato ai figli Melek e Nuh di aver abusato dell’ex moglie Sumru

Dopo essere giunto in Cappadocia grazie a Hikmet, Halil ha incontrato i figli Melek (Hafsanur Sancaktutan) e Nuh, rivelando loro di non aver mai usato violenza contro Sumru in passato. Per dimostrare di non aver affatto mentito e per far passare Sumru per una bugiarda, l’uomo ha fatto vedere ai due gemelli delle fotografie in cui lui e Sumru sono ritratti insieme felici. Melek non l’ha presa affatto bene, visto che ha perso la pazienza, quando suo fratello Nuh ha cominciato a credere alla versione di loro padre Halil, al punto da abbracciarlo con affetto.