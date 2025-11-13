Eugenia, di ritorno dalla visita a Cruz sarà molto dura con Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa: "Mia sorella mi ha detto di non fidarmi di te".

Le anticipazioni rivelano che Leocadia continuerà ad agire indisturbata al palazzo, ma l'arrivo di Eugenia sarà un grande ostacolo. La sorella di Cruz, infatti, non si fiderà affatto della nuova padrona di casa e capirà che sta tramando qualcosa di brutto contro la famiglia.

Alonso vieterà le visite in carcere a Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'arrivo di Eugenia al palazzo sconvolgerà i piani di Leocadia.

Quest'ultima, infatti, riuscirà ad incastrare Cruz per l'omicidio di Jana e prenderà pian piano il suo posto all'interno della tenuta. Alonso si fiderà particolarmente di lei che starà accanto a tutti in uno dei momenti peggiori della storia dei De Lujan. Sarà Leocadia a salvare la tenuta dalla grave crisi finanziaria e sarà sempre lei a proteggere il marchesato di Alonso. L'uomo rischierà di perdere tutto quando riceverà una lettera di ammonimento da parte del re. Il sovrano, dopo gli ultimi avvenimenti che hanno visto l'arresto di Cruz e la rivelazione della vera paternità di Curro, metterà in discussione il marchesato. Leocadia aiuterà Alonso a non perdere la calma e lo convincerà a ripudiare Curro pur di mantenere il suo titolo.

La donna si sentirà ormai la padrona di casa, ma ad interrompere l'idillio arriverà Eugenia. Ayala farà tornare la donna a La Promessa dopo averla curata e fatta dimettere dal manicomio. La moglie di Lorenzo sarà perfettamente in grado di intendere e di volere, ma non solo: camminerà sulle sue gambe dopo anni passati in carrozzina. Oltre a far tremare suo marito, Eugenia penserà anche a rimettere al suo posto Leocadia: "So chi è il padre di Angela", le dirà lasciandole intendere che non potrà più fare quello che vuole in assenza di Cruz. La marchesa, intanto, si troverà in prigione e sarà completamente sola: Alonso, infatti, vieterà a tutta la famiglia di darle qualsiasi appoggio perché la riterrà l'assassina di Jana.

Leocadia avrà la fiducia di tutti, ma non di Eugenia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina disobbedirà a suo zio e andrà a trovare Cruz in carcere. La ragazza sarà severamente ammonita dal marchese e si ritroverà tutta la sua famiglia contro. Manuel non potrà tollerare che l'assassina di sua moglie riceva la minima compassione, ma Martina difenderà le sue ragioni. La ragazza spiegherà a tutti che non dimenticherà mai l'affetto con cui Cruz l'ha sempre trattata e non avrà intenzione di lasciare sua zia nella solitudine. Con l'arrivo di Eugenia, Martina non sarà più l'unica a pensarla così. La moglie di Lorenzo chiederà alla ragazza di aiutarla ad andare a far visita a Cruz, ma Martina non potrà fare nulla per lei.

La giovane spiegherà a Eugenia che Alonso ha severamente vietato le visite in carcere, ma questo non la fermerà. Eugenia si rivolgerà all'uomo che l'ha aiutata a guarire, Ayala, che non si negherà neanche questa volta. Al suo ritorno dal carcere, Eugenia rivendicherà i diritti di Cruz e avrà l'ennesima discussione con Alonso. La tensione sarà alle stelle a La Promessa, ma Leocadia penserà di essere amichevole con Eugenia per evitare ulteriori complicazioni. La moglie di Lorenzo non si lascerà incantare dalla sua gentilezza e sarà molto chiara con lei. "Cruz è una mia grande amica", dirà Leocadia, "Come sta?". Eugenia non avrà buone notizie: "Mia sorella è triste, sta male ed è dimagrita, oltre a gridare la sua innocenza".

Leocadia fingerà di comprendere, ma la moglie di Lorenzo la fermerà subito: "Cruz mi ha detto di non fidarmi di te", dirà. Leocadia non perderà la calma, ma al contrario si impegnerà a dimostrare l'innocenza della sua amica. Quando sarà da sola con Lorenzo, però, la nuova dark lady de La Promessa studierà un piano per rispedire Eugenia in manicomio.

Leocadia ha un piano ben preciso per cacciare Cruz da La Promessa

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Leocadia sta già gettando le basi per il suo piano contro Cruz. La donna ha allacciato un ottimo rapporto con Jana e Catalina: le due della famiglia da sempre osteggiate dalla marchesa. Una volta ottenuta la loro fiducia, Leocadia ha iniziato a dare loro consigli che spesso sono terminati in pesanti litigi con Cruz.

In questo modo, quando Jana perderà la vita, la marchesa dovrà essere l'unica sospettata. Leocadia conosce bene anche Lorenzo, ma per il momento tra loro non c'è una grande amicizia. Il Capitano ha ricordato i tempi in cui i due avevano una relazione, ma Leocadia gli ha fatto capire che non ci sarà mai più niente tra loro. La donna, adesso, ha una sola priorità: sembrare comprensiva ed essere credibile il più possibile con la famiglia di Cruz.