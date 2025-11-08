Negli episodi in onda de La Promessa in onda su Rete 4 dal 9 al 15 novembre, Angela rivelerà a Curro [VIDEO] che i marchesi hanno orchestrato per lui un matrimonio combinato con una ricca ereditiera. La figlia di Leocadia, allo stesso tempo, spiegherà a Martina l'inganno ordito da Alonso e Cruz per la vendita dei terreni.

Ramona, intanto, confermerà che gli oggetti trovati nella stanza appartengono a Dolores, mentre Ana allontanerà Santos da Petra.

Padre Samuel riesce a recuperare la fiducia di Maria

Il rapporto tra Cruz e Jana non sarà per nulla idilliaco e nemmeno l'intervento di Leocadia e l'arrivo di un nipotino, riuscirà a far riappianare le divergenze esistenti.

Intanto Maria sarà certa di essere posseduta dal demonio, ma Samuel riuscirà a dimostrarle che non è così e si riguadagnerà la sua fiducia. Angela, invece, spiegherà a Martina che Alonso e Cruz l'hanno ingannata sulla questione delle vendite delle terre. Il marchese si infurierà con la moglie, la quale consiglierà di richiamare Jacobo.

Nel frattempo Petra scoprirà Simona e Candela intente a nascondere il cibo per aiutare i bisognosi del rifugio di Padre Samuel.

In tutto questo, Pia manifesterà a Ricardo la sua perplessità sul fatto di aver mentito di nuovo a Santos, mentre Angela confesserà a Teresa il sospetto che Lorenzo e Cruz stiano orchestrando un matrimonio combinato tra Curro e una ricca ereditiera.

Petra non sopporta di non essere considerata da Santos

Jana non racconterà a Manuel il duro confronto avuto con Cruz, ma spiegherà a Pia che quando è entrata nella camera segreta le sono affiorati dei ricordi. Intanto Ramona giungerà nella tenuta e confermerà che gli oggetti rinvenuti nella stanza sono di Dolores, ma la marchesa non gradirà il ritorno dell'ex cameriera e correrà da Exposito per dei chiarimenti. Petra però la fermerà in tempo.

Allo stesso tempo Jana e Curro non comprenderanno a chi possa appartenere la macchia di sangue trovata del tappeto della stanza nascosta.

Nel frattempo Ana troverà un impiego presso una panetteria ed apprenderà che Santos non ha molti amici a causa della sua vicinanza a Petra e farà di tutto per allontanarla da lui.

La governante però non sopporterà di non essere più considerata dal giovane Pellicer.

In tutto questo, Jacobo tornerà a palazzo e Leocadia inviterà Angela a fare attenzione, poiché a suo dire la marchesa ha orchestrato qualcosa, mentre la stessa Angela farà presente a Curro che la famiglia ha intenzione di liberarsi di lui attraverso nozze combinate.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Alonso ha dovuto vendere alcuni suoi oggetti di valore per poter racimolare del denaro in quanto Manuel, Catalina e Martina si sono opposti alla vendita di alcuni terreni della tenuta.

Intanto Santos ha deciso di concedere il proprio perdono ad Ana e Ricardo.

Maria, invece, si è convinta di essere posseduta dal demonio, mentre Curro si è mostrato propenso a riportare Ramona nella tenuta.