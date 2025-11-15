Negli episodi de La Promessa in onda dal 16 al 22 novembre, Angela verrà a conoscenza che Lorenzo e Cruz sono in combutta contro Curro, il quale però non crederà alle sue parole. Inoltre Samuel confesserà a Maria di essere innamorato di lei.

Jana, intanto, riceverà Ramona a palazzo dopo avere avuto il permesso da Manuel, ma Cruz non prenderà bene questa notizia.

Samuel è il figlio del duca di Windsorheim

Marcelo caccerà due conigli e così Lope potrà cucinare, permettendo così alla servitù di poter mangiare qualcosa. Intanto Santos confiderà che i suoi genitori possano tornare insieme e penserà che il nuovo impiego trovato dalla madre, è un buon segno per la famiglia.

Inoltre Curro faticherà a credere alle parole di Angela, che gli ha riferito che Lorenzo ha combinato un matrimonio con una famiglia nobiliare senza avere chiesto il suo consenso.

Nel frattempo Cruz continuerà ad odiare Jana e si impegnerà per impedire che Ramona possa tornare al palazzo. Manuel alla fine chiederà alla madre se è realmente contraria all'arrivo del bambino che lui ed Exposito attendono. In tutto questo, Maria scoprirà da una foto su un giornale che Samuel è figlio del duca di Windsorheim [VIDEO], mentre Catalina sarà in ansia anche per le condizioni finanziarie della tenuta. Lei e Don Alonso non avranno ancora trovato un accordo sui terreni, ma l'intervento di Jacobo potrebbe portare ad una soluzione favorevole per i marchesi.

Jana scopre che il barone De Linaja ha usato la stanza segreta

Pia, Petra e Candela parleranno con molta animosità di Santos e sul fatto che Pia non debba più frequentare un uomo che è ancora sposato. Intanto Angela esternerà a Martina la propria convinzione che Cruz ha iniziato a trattare bene Jacobo, solo perché dopo le nozze lui la convincerà a cedere le sue terre. In seguito la figlia di Leocadia sentirà una chiamata tra Cruz e Lorenzo, in cui si farà cenno di unire in matrimonio un baronetto con una giovane ereditiera. Curro inviterà la ragazza a proseguire gli studi, mentre Cruz non gradirà le sue intromissioni.

Nel frattempo Jana dirà a Pia che anche il barone De Linaja ha usato la stanza segreta.

In tutto questo, Manuel crederà che il padre non pensi più a lui, mentre Ana andrà a vivere nella stanza di Lourditas. Samuel, invece, confesserà i propri sentimenti a Maria.

Intanto Cruz non si infurierà non appena scoprirà da Petra che Ramona è stata ricevuta a palazzo da Jana, grazie al permesso avuto da Manuel.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Angela ha rivelato a Martina l'inganno che Alonso e Cruz hanno orchestrato per la vendita dei terreni. Inoltre Ramona ha confermato che gli oggetti rinvenuti nella camera segreta erano di Dolores.

Ana, invece, ha fatto in modo di allontanare Petra da Santos, mentre Curro e Jana non hanno compreso di chi potessero essere le tracce di sangue trovate nella camera nascosta.