Kismet metterà alle strette Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Sei stato tu a far arrestare Arif", dirà quando andrà a trovare lui e Bahar a casa di Hatice.

Le anticipazioni tv rivelano che la polizia troverà l'arma del delitto di Yeliz nella caffetteria di Arif che finirà in prigione con Yusuf. L'avvocato Kismet penserà che, ad incastrare il suo cliente è stato Sarp, anche perché sarebbe l'unico ad avere interesse a sbarazzarsi di Arif.

Arif finirà in carcere La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir riuscirà a trovare il nascondiglio di Sarp e catturerà lui e la sua famiglia.

Bahar e i bambini saranno trattati come ospiti, mentre Sarp, Munir e Suat saranno prigionieri in un capanno. Nel frattempo, al quartiere succederà qualcosa di inaspettato: Arif sarà arrestato con Yusuf per l'omicidio di Yeliz. A far insospettire la polizia, sarà il ritrovamento dell'arma del delitto nella caffetteria. In carcere, Arif non si abbatterà e a fargli coraggio ci sarà Kismet, sua sorella che entrerà in scena a La forza di una donna come suo avvocato. Kismet guadagnerà la fiducia di Arif che, a lei, racconterà tutto quello che sa di Bahar e di Sarp. Quando Bahar e la sua famiglia saranno rilasciati, andranno a stare da Hatice e Enver e riceveranno la visita di Kismet. Sarp sarà, sin da subito, molto scortese con la donna, precisando: "Io non ho niente a che fare con quella persona".

Kismet, però, lo rimetterà subito al suo posto e lo accuserà: "Sei stato tu a fare arrestare Arif". Sarp negherà tutto, dicendo che non sapeva neanche che il suo cliente fosse in carcere. Kismet insisterà: "Come mai Arif è in prigione per un crimine mai commesso? Come ci è finita l'arma nel suo bar?".

La gelosia di Sarp nei confronti di Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Kismet metterà alle strette Sarp, certa che lui abbia incastrato Arif per sbarazzarsene. "Quando penso a chi potrebbe avere interesse di far finire il mio cliente in prigione mi viene in mente solo il tuo nome", dirà Kismet. Sarp continuerà a dirsi estraneo a tutto e l'avvocato gli chiederà di dirle almeno come mai Nezir li abbia liberati.

L'uomo si rifiuterà di rispondere a Kismet e sarà Bahar a raccontarle come sono andati i fatti. "Dormivamo nelle nostre stanze quando Azmì ci ha chiesto di andare via, dicendo che eravamo liberi", dirà Bahar. Sarp interromperà più volte Bahar: "Non voglio che tu le dica niente". I due ormai non saranno più una coppia, ma la gelosia dell'uomo sarà ancora molto evidente.

Il grande dolore di Bahar per Yeliz

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Bahar ha appena scoperto che Yeliz è morta. Per lei è stato un dolore insopportabile, tanto che le sue urla hanno spaventato Doruk. Bahar si è chiusa in camera e ha chiesto ad Arif di andare subito a prenderla per portarla al cimitero dalla sua amica.

L'uomo si è messo in macchina e ha raggiunto lo chalet. Doruk e Nisan gli sono corsi incontro con gioia e il grande affetto tra loro ha fatto spazientire Sarp. Bahar ha pianto sulla tomba di Yeliz e, al ritorno allo chalet, ha confessato ad Arif che scapperà presto e appena lei e i bambini torneranno a casa si rivolgerà alla polizia.