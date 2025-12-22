Nelle puntate della soap La forza di una donna in programmazione su Canale 5 da lunedì 29 dicembre a sabato 3 gennaio 2026, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) saranno abbastanza tristi quando sapranno del trasferimento di loro padre Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk), proprio adesso che erano felici di averlo ritrovato nelle loro vite.

Piril invita Bahar, Nisan e Doruk alla festa di compleanno dei figli gemelli Ali e Omer

Nisan e Doruk faranno dei salti di gioia, appena verranno invitati da Piril (Ahu Yağtu) al compleanno dei gemelli Ali e Ömer, insieme alla madre Bahar (Özge Özpirinççi) .

Durante la festa, Sarp approfitterà dell'occasione per tentare di impossessarsi del cellulare di Bahar, per impedirle di vedere le fotografie che le ha inviato Piril, in cui è ritratto insieme a Sirin (Seray Kaya) in atteggiamenti compromettenti.

In seguito, Bahar dirà a Sarp di voler far sapere ai loro figli Nisan e Doruk che hanno intenzione di separarsi e di vivere in due casi diversi.

Sarp vuole trasferirsi nell'appartamento situato sopra quello della prima moglie Bahar

Appena verranno a conoscenza che non condivideranno più lo stesso tetto con il padre Sarp, Nisan e Doruk cadranno nella disperazione totale. A rassicurare i bambini ci penserà proprio Sarp, facendogli presente che lo vedranno tutti i giorni.

A quel punto, servendosi della complicità di Munir, Sarp si metterà alla ricerca di una nuova casa. E alla fine, quest'ultimo deciderà di prendere in affitto l'appartamento situato sopra quello di Bahar, all'insaputa di lei e di Arif (Feyyaz Duman) per continuare a stare accanto ai figli Nisan e Doruk.

Riepilogo: Bahar, Piril, Sarp e i bambini sono stati rilasciati da Nezir

Dopo aver tenuto sotto sequestro Bahar e Piril con i rispettivi figli nella sua villa per diverse settimane, Nezir ha fatto un passo indietro. Il boss ha concesso la libertà alle due donne e anche a Sarp, l'assassino di suo figlio Mert. Ben presto, Suat ha ingannato il genero Sarp, facendogli credere di dover rinunciare a tutti i privilegi economici legati alla sua identità passata su ordine di Nezir.

In precedenza, quest'ultimo ha umiliato Piril e Bahar mentre erano sue prigioniere dicendo che una delle due donne si sarebbe dovuta sposare con lui hanno in cambio della salvezza di Sarp. A quel punto, dopo aver cercato di opporsi, Piril ha invitato Nezir a ferire Sarp sposando la donna che ama, ovvero la sua rivale Bahar. Dopo che le due donne non sono riuscite a prendere una decisione, Nezir ha fatto capire di aver scelto Bahar, avendole regalato l'abito da sposa.