Piril riceverà una telefonata che cambierà il corso della sua vita per sempre nelle prossime puntate de La forza di una donna: la polizia la informerà che Suat è deceduto.

Le anticipazioni tv rivelano che Piril affronterà il funerale da sola e sarà disperata, perché non riuscirà a mettersi in contatto con Sarp. Durante la cerimonia, sarà Bahar a telefonarle, ignara di quello che è accaduto a suo padre. "Sarp è in terapia intensiva", dirà Bahar a Piril che sarà ancora più disperata.

L'addio di Suat a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Suat pagherà a caro prezzo l'errore di aver ingannato Nezir.

Tutto avrà inizio quando l'uomo per punire Sarp lo manderà in rovina e gli farà firmare un documento in cui il genero trasferisce tutti i suoi beni a lui. Per convincere Sarp, Suat spiegherà che la decisione di tutto questo è di Nezir in cambio della loro libertà. Quando Korkmaz verrà a sapere che Suat ha sottratto il denaro a Doruk e Nisan a nome suo, non lo perdonerà. Dopo averlo convocato a casa sua con Azmi, Nezir lo farà giustiziare. Successivamente, Korkmaz chiederà a Azmi di far fuori suo fratello, ma lui non ne avrà il coraggio e punterà la sua arma contro Nezir, mettendo fine alla sua vita. La tragedia non finirà qui, perché dopo aver tolto la vita al suo capo, Azmi la farà finita davanti a gli occhi disperati di Munir che non potrà fare niente per fermarlo.

La polizia arriverà poco dopo e il braccio destro di Sarp verrà portato via dagli agenti. Nel frattempo, Sirin, infuriata per la rottura con Emre che vedrà le foto di lei e Sarp, andrà da Piril per affrontarla. La ragazza accuserà la figlia di Suat di aver inviato quelle foto e Piril non avrà problemi ad ammettere tutto. "L'ho fatto per divertimento, così come fai tu con le vite degli altri", dirà provocandola. Sirin giurerà che sposerà Suat per impossessarsi del suo patrimonio, ignara che l'uomo sia deceduto. La ragazza andrà via e proprio in quel momento Piril riceverà la telefonata dalla polizia che la informerà della morte di suo padre. L'urlo di dolore della donna colpirà Sirin che sentirà tutto a distanza ma le guardie di sicurezza non le permetteranno di tornare indietro per capire cosa sia successo.

I funerali di Sarp e la telefonata di Bahar a Piril

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Piril sarà disperata per la perdita di suo padre. La donna tenterà invano di mettersi in contatto con Sarp che nel frattempo sarà in ospedale dopo il grave incidente avuto con Bahar, Arif e Hatice. I quattro protagonisti, infatti, saranno ricoverati in ospedale e i più gravi saranno Hatice e Sarp. Piril affronterà da sola la morte di Suat e sarà al suo funerale quando riceverà una telefonata da Bahar. "Sarp è in terapia intensiva", dirà la donna alla sua ex rivale, gettandola nel più totale sconforto. Piril non avrà più lacrime e vedrà la sua vita andare in fumo, senza più l'appoggio del suo amato padre e con due figli piccoli da crescere.

Al funerale di Suat ci saranno pochissime persone: accanto a Piril ci saranno solo due parenti e la babysitter.

Suat e Piril: un legame difficile ma indissolubile

Suat era il punto di riferimento di Piril nelle scorse puntate de La forza di una donna. Padre e figlia non sono sempre andati d'accordo, ma Piril si è appoggiata a lui in ogni situazione e difficoltà. Quando Sarp rischiava di essere eliminato da Nezir, Suat lo ha protetto solo per amore di sua figlia, visto che lui o avrebbe abbandonato volentieri al suo destino. L'uomo ha fatto di tutto per vedere Piril felice ed impedire che Sarp la lasciasse. Spesso la donna si è detta contraria ai modi poco legali che suo padre ha usato per raggiungere i suoi scopi, ma Suat era tutto quello che aveva. Adesso che anche Sarp l'ha lasciata, Piril non ha più nessuno su cui contare e non sa come ricominciare.