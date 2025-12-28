Nei prossimi episodi de La forza di una donna, Arif verrà affrontato duramente da Sirin, dopo essere stato coinvolto in un terribile incidente stradale con Bahar, Sarp e Hatice. Sirin dirà al barista di aver causato apposta la tragedia, dicendogli le testuali parole: “Volevi uccidere Bahar per separarla da Sarp. L’hai fatto per gelosia”.

Sirin se ne va via di casa

Sirin rovinerà la cerimonia di circoncisione del nipote Doruk: oltre a far credere a Nezir di essere stato invitato, farà litigare Sarp e Arif. A quel punto, dopo aver assistito all’ennesimo scontro tra il marito e il barista, Bahar dirà a entrambi di non essere più interessata a nessuno dei due.

Appena sentirà suo padre Enver lamentarsi della sua continua cattiveria, Sirin se ne andrà via di casa in preda alla furia.

Non avendo un posto dove stare, la giovane chiederà ospitalità a Suat, Bahar e Sarp ricevendo un netto rifiuto, dopodiché si trasferirà da Emre. Anche quest’ultimo caccerà Sirin, appena vedrà le foto compromettenti che ha scattato con Sarp grazie a Bahar.

Bahar, Sarp e Hatice lottano tra la vita e la morte, Arif si sente in colpa

In seguito, Bahar crollerà a terra davanti ad Arif, Sarp e i figli Nisan e Doruk. Appena, Arif deciderà di portare Bahar in ospedale per farla visitare, Hatice e Sarp saliranno nella sua automobile. Durante il tragitto, la vettura di Arif si scontrerà con un’altra e verrà travolta da un camion appena finirà fuori strada.

Arif riporterà delle lievi ferite, invece Hatice, Bahar e Sarp lotteranno tra la vita e la morte. Quando arriverà in ospedale, in preda alla rabbia e alla paura di perdere la madre, Sirin si scaglierà contro Arif che si troverà su una sedia a rotelle. In particolare, la ragazza accuserà il barista di essere il responsabile dell’incidente.

Quando vedrà Arif quasi illeso, Enver invece pretenderà delle spiegazioni su ciò che è successo: “Che cosa fate in ospedale? Cosa mi state nascondendo?”. L’anziano uomo cadrà nella disperazione, quando verrà a conoscenza delle gravi condizioni in cui versano i suoi cari. Incapace di rispondere, Arif scoppierà a piangere e divorato dai sensi di colpa per essersi distratto alla guida, non riuscirà a difendersi dalle accuse di Sirin.

Mentre quest’ultima continuerà a chiedersi come sia possibile che Arif stia bene a differenza degli altri che si troveranno in sala operatoria, Nisan e Doruk si terranno per mano in un angolo.

Riepilogo: Sarp e Arif si sono scontrati davanti a Nisan e Doruk

Non è la prima volta che si assiste a uno scontro tra Sarp e Arif. Di recente, dopo essere stato scagionato, Arif ha avuto un nuovo faccia a faccia con Sarp e la situazione ha rischiato di degenerare, mentre erano entrambi determinati a prendere Nisan e Doruk all’uscita da scuola.