Kismet telefonerà ad Arif soddisfatta nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ho segnalato Sarp alla polizia", dirà a suo fratello.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif non apprezzerà affatto il gesto di sua sorella e le chiederà di rimediare subito. Sarp sarà portato via dalla polizia dopo aver trovato il corpo senza vita di sua madre in una tomba non sua.

L'arresto di Sarp a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp sarà arrestato il giorno della festa di Doruk. Per i bambini sarà molto triste vedere suo padre costretto ad andare via con gli agenti e in quel momento con loro ci sarà Arif.

Quest'ultimo prenderà Doruk e Nisan e li accompagnerà a casa di Enver e Hatice che nel frattempo prepareranno la casa per la festa di circoncisione. Nell'apprendere che Sarp è stato portato in commissariato, Bahar sarà molto preoccupata per suo marito. Nessuno riuscirà a spiegarsi il motivo di quell'arresto, ma si ipotizzerà che dietro tutto questo possa esserci Nezir. La tensione in casa sarà altissima: Sirin si divertirà a provocare Arif sottolineando la preoccupazione di Bahar per suo marito. Doruk, invece, andrà spesso fuori ad aspettare il ritorno di suo padre e fisserà la strada vuota. Arif penserà di telefonare a sua sorella Kismet per provare a risolvere questa situazione, ma quando lei risponderà lui sarà sconvolto dalle sue parole.

"Immagino che tu abbia avuto la bella notizia", dirà l'avvocato a suo fratello, "Hanno preso Sarp?". Arif si renderà conto che sua sorella sa tutto perché è proprio lei l'artefice dell'arresto.

Kismet pronta ad aiutare Sarp per rimediare ai suoi errori

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif chiederà spiegazioni a Kismet che non esiterà a dirgli come sono andate le cose. "Non lo volevi tra i piedi", dirà la donna soddisfatta, "Ho segnalato Sarp alla polizia". Kismet spiegherà a suo fratello che la polizia ha trovato il corpo della madre di Sarp e quindi hanno cercato lui per le indagini. Arif sarà furioso con sua sorella: "Ti avevo chiesto un modo per mandarlo via dall'appartamento, non di farlo portare via il giorno della festa di suo figlio".

Kismet si renderà conto di aver sbagliato e si scuserà con suo fratello: "Vado alla polizia e vedo cosa posso fare", dirà la donna.

Perché Kismet vuole aiutare Arif mettendo fuorigioco Sarp?

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp ha tentato di ricostruire la sua famiglia con Bahar ma lei non ha voluto. La donna è stata molto chiara con suo marito e gli ha chiesto di cercare una casa per sé. Lui ha accontentato Bahar, ma ha trovato un modo per aggirare la sua richiesta. Sarp ha contattato Yusuf in segreto e gli ha pagato sei mesi di anticipo pur di avere l'appartamento sopra a quello di Bahar. Sarp è andato a vivere al piano di sopra e questo ha fatto infuriare Bahar e Arif che sarà costretto a vedere il suo nemico tutti i giorni con la sua famiglia.