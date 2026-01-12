Can Yaman è rientrato a Roma e ha voluto rispondere alle recenti notizie diffuse in Turchia, che lo vedevano coinvolto in un'operazione antidroga a Istanbul. Attraverso un post su Instagram, corredato da una foto che lo ritrae sullo sfondo del Colosseo, l'attore ha categoricamente smentito ogni accusa, definendo tali voci “una bufala”. Ha inoltre invitato la stampa italiana a non limitarsi a un semplice “copia e incolla” di notizie provenienti dal Bosforo.

La replica via social media

Nel suo messaggio, Can Yaman si è rivolto direttamente ai media italiani: “Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità!

Però voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copia incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo”. Ha poi aggiunto che, qualora le accuse avessero avuto un fondamento, non sarebbe stato rilasciato in tempi così brevi né avrebbe avuto la possibilità di fare ritorno in Italia il giorno seguente. “Vi voglio bene”, ha concluso.

I fatti: arresto e rilascio

Secondo alcune fonti, l’arresto sarebbe avvenuto nel corso di un'operazione antidroga che ha coinvolto diversi locali notturni di Istanbul, tra cui la discoteca Ruby di Ortaköy. L’attore sarebbe stato fermato per presunto possesso di sostanze, ma rilasciato nella stessa serata a seguito di accertamenti e dichiarazioni rese agli inquirenti.

Il giorno successivo, Can Yaman è rientrato in Italia, dove ha poi diffuso la sua smentita.

Al momento, non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità turche in merito al presunto coinvolgimento di Can Yaman nell'indagine, né ulteriori dettagli che possano fare chiarezza sulla vicenda.

Un volto noto del piccolo schermo

Can Yaman è un attore turco molto amato dal pubblico italiano, celebre per le sue interpretazioni in serie televisive come “Viola come il mare” e per aver vestito i panni di Sandokan in una produzione Rai. La sua notorietà lo pone spesso al centro dell'attenzione mediatica, anche per questioni di carattere personale o professionale.

Gli esordi e la carriera

Can Yaman, nato a Istanbul nel 1989, ha intrapreso gli studi in giurisprudenza prima di dedicarsi alla recitazione.

Ha riscosso successo in diverse soap opera turche, tra cui Bitter Sweet e DayDreamer, per poi affermarsi in Italia con “Viola come il mare” e con il ruolo di Sandokan, che lo vedrà protagonista nel 2025.