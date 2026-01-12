Nella terza stagione della soap turca La forza di una donna, la morte di Hatice, sarà seguita da quella di Sarp Cesmeli, che però esalerà l’ultimo respiro a causa della cognata Sirin.

Hatice muore a causa di un infarto

Prossimamente, Bahar perderà i sensi mentre si troverà per strada a causa di un malore improvviso. A quel punto, Arif deciderà di accompagnarla in ospedale con la sua automobile, venendo accompagnato da Hatice e Sarp. Dopo essersi distratto, Arif finirà per passare con il semaforo rosso e si scontrerà con due vetture.

Mentre Arif e Bahar riporteranno delle lieve ferite, Hatice e Sarp verranno operati d’urgenza.

Dopo l’intervento, Hatice perderà la vita a causa di un infarto, lasciando un grande vuoto nella vita del marito Enver, il quale comincerà ad avere delle allucinazioni.

Spazio anche a Sirin, che poco prima di perdere la madre Hatice, nella speranza di salvarla, rivelerà alla sorellastra Bahar di non aver avuto alcuna relazione amorosa con suo marito Sarp.

Bahar decide di salvare il suo matrimonio, Sirin chiede perdono a Sarp

Successivamente, appena rimarrà da sola con Sarp che si troverà ancora in ospedale, Bahar gli dirà di aver deciso di salvare il loro matrimonio per il bene dei loro figli Nisan e Doruk. La stessa notte, Bahar verrà messa al corrente della morte improvvisa del marito Sarp. In particolare, quest’ultimo morirà proprio mentre immaginerà di essere finalmente felice con Bahar e i figli.

Nessuno saprà che il decesso di Sarp non è avvenuto in maniera naturale, per essere stata causato da Sirin. Nello specifico, quest’ultima manometterà la flebo del cognato che lo teneva in vita, dopo avergli chiesto perdono. Infine, per non destare alcun sospetto del suo coinvolgimento, Sirin fingerà di essersi lasciata alle spalle i conflitti avuti con la sorellastra Bahar.

Riepilogo: Sirin è stata fuori controllo alla festa di Doruk

A seguito del trasferimento di Sarp sopra l’appartamento di Bahar, sono partiti i preparativi per la festa di circoncisione del piccolo Doruk a casa dei nonni Hatice e Enver. Ancora una volta, non è mancata tensione a causa della continua cattiveria di Sirin, la quale è stata fuori controllo appena ha scoperto di essere stata esclusa dall’evento.

Sentendosi estromessa dalla propria casa, la giovane è arrivata a minacciare di togliersi la vita. A quel punto, per non far degenerare la situazione, Enver ha consentito alla figlia Sirin di partecipare ai festeggiamenti.