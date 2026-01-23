Quale segreto nasconde Eleanor? Presto il pubblico di Un posto al sole conoscerà il nuovo personaggio interpretato dal premio Oscar Whoopi Goldberg.

Si è parlato già tantissimo dell'arrivo di Whoopi Goldberg in Un posto al sole. E l'attesa è finalmente cessata: l'attrice debutterà nella puntata in onda il 23 gennaio. La puntata si preannuncia un evento a suo modo storico, destinato a restare nel cuore del pubblico affezionato alla soap ambientata a Napoli. L’attrice premio Oscar interpreta Eleanor Price, una ricca imprenditrice americana giunta a Napoli per commissionare uno yacht di lusso ai Cantieri Palladini.

La RAI ha deciso di non svelare troppi retroscena sulla storyline del personaggio. Ciononostante, grazie a delle anticipazioni offerte dagli autori e dagli attori della soap, poi confermate dagli addetti ai lavori, è già possibile assegnare a Eleanor un profilo caratteriale abbastanza chiaro. Il personaggio si presenterà come una donna misteriosa ma di immediato fascino, con un grande carisma e un atteggiamento coinvolgente, positivo e curioso.

Eleanor dovrà interagire con diversi personaggi della soap. In base alle foto di scena e alle anticipazioni fornite dalla RAI, è possibile intuire che avrà a che fare soprattutto con Roberto Ferri e Marina Giordano. Si legherà poi a Raffaele e si avvicinerà di conseguenza alla sua famiglia.

Quindi, avrà rapporti anche Ornella e Diego.

Come cliente dei Cantieri, Eleanor rappresenterà una cliente: una donna ricca e di potere che riesce tuttavia a esercitare la sua grande influenza senza tracotanza. Il pubblico deve quindi aspettarsi un personaggio contraddistinto da gentilezza e correttezza. Rispetto al suo rapporto con Raffaele è già possibile sospettare il fiorire di una reciproca simpatia che destabilizzerà l'ex portiere. Tutto indica infatti che tra Eleanor e Raffaele possa nascere un rapporto speciale.

Le anticipazioni confermano che sarà proprio Raffaele Giordano ad accogliere il nuovo personaggio a Palazzo Palladini e poi ad accompagnarla in giro per Napoli. Quest'incontro permetterà ai due personaggi di intendersi e di entrare presto in confidenza.

Eleanor mette in crisi Raffaele: la reazione di Ornella in Un posto al sole

Il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg entrerà nella vita di Raffaele in un momento delicato, scuotendolo nel profondo. Dopodiché è molto probabile che possa aiutarlo a risollevarsi da un momento di evidente fragilità e confusione. Nelle ultime puntate Raffaele si è mostrato afflitto. L'idea di dover lasciare il suo lavoro da portiere lo ha destabilizzato. E per questo è entrato in conflitto con sua moglie Ornella. La presenza dell’americana potrebbe rappresentare per lui una vera rinascita.

Difficilmente, Raffaele si lascerà coinvolgere in una storia romantica. Ma appare assai probabile che l’amicizia profonda tra Eleanor e Raffaele possa creare delle nuove tensioni familiari, spingendo Ornella a sentimenti di gelosia o insicurezza.

Una storia seria tra l'ex portiere e la nuova arrivata è da escludere anche perché il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg apparirà nella soap per circa venti episodi in tutto.

Le fonti ufficiali non hanno ancora confermato se Whoopi Goldberg sarà doppiata da una voce italiana come avviene per tutti i personaggi stranieri, oppure reciterà con la propria voce provando a masticare qualche frase in italiano. Tuttavia, considerando la tradizione della soap e la necessità di uniformità linguistica, la soluzione più probabile è che l’attrice venga doppiata, magari mantenendo alcune battute in inglese nelle prime puntate per caratterizzare meglio il personaggio.

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attrice ha descritto Eleonor Price come una donna molto empatica.

Ha anche detto di aver partecipato alla soap per curiosità: "I produttori sapevano che amavano l'Italia e, appena c'è stata la possibilità di interpretare questo ruolo che parla anche di me, ho subito colto l'occasione. Anche se per tutta la mia permanenza a Napoli non ha mai smesso di piovere, mi sono subito sentita benvoluta e accolta nonostante il mio italiano non sia perfetto".

Le anticipazioni non chiariscono ancora quale sia il segreto che Eleanor porta con sé, ma gli autori hanno lasciato intendere che la donna possa nascondere un passato complesso e un legame inatteso con uno dei personaggi storici della soap. Il mistero verrà svelato gradualmente nel corso dei venti episodi in cui apparirà.