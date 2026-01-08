La prima puntata di Uomini e donne del 2026 è cominciata con una sfuriata di Tina Cipollari: infastidita dal comportamento di Federico Cotugno, l'opinionista ha cominciato ad andargli contro apostrofandolo con termini come "codardo" e "finto". I due sono anche arrivati faccia a faccia mentre discutevano, poi Maria De Filippi è intervenuta e ha fatto ragionare il corteggiatore su quanto le cose che gli stava dicendo la vamp fossero sensate.

Lo scontro davanti alle telecamere

Il 2026 di Uomini e donne è partito all'insegna delle tensioni: il 7 gennaio, infatti ,tutta la prima parte della puntata che è andata in onda è stata dedicata ad una lite molto accesa tra Tina e Federico.

Quando ha sentito il corteggiatore dire a Cristiana che se fosse andata dietro a Ernesto lui si sarebbe autoeliminato, l'opinionista ha perso le staffe e ha iniziato ad attaccarlo pesantemente.

"Ma questo è un ricatto. Sei finto, viziato, codardo e prepotente", ha detto Cipollari con un tono di voce decisamente alto.

Il giovane sta per raggiungere il backstage, ma prima ha consigliato alla vamp di regolarsi con le parole e di darsi una calmata, e questo l'ha fatta arrabbiare ancora di più.

"Se non mi calmo cosa fai? Eh?", ha chiesto Tina dopo essere andata faccia a faccia con Federico.

Federico vuole abbandonare il programma e in studio si accende la discussione! #UominieDonne pic.twitter.com/cl9BYuOwjx — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 7, 2026

L'intervento della conduttrice di Uomini e donne

Poco prima che Federico andasse via, Maria De Filippi ha preso la parola e, forse un po' a sorpresa, ha detto: "Ha ragione Tina".

"Sai che ora Cristiana va da Ernesto e lui torna, poi viene da te e torni anche tu. Fai più bella figura se resti", ha chiosato la presentatrice di Uomini e donne.

Il corteggiatore non se lo è fatto ripetere due volte e, dopo aver fatto un giro dietro le quinte, si è riaccomodato al suo posto in studio.

Tra il giovane e l'opinionista, inoltre, c'è stata una stretta di mano su richiesta della padrona di casa.

Le opinioni dei fan sulla scelta di Cristiana

Come riportano le anticipazioni delle ultime due registrazioni di Uomini e donne (quelle del 5 e 6 gennaio), la prossima settimana Cristiana farà la sua scelta.

Dopo più di quattro mesi di percorso, dunque, la tronista è pronta a fare il nome del ragazzo con il quale vorrebbe avere una relazione lontano dai riflettori.

Secondo molti fan, e anche secondo Lorenzo Pugnaloni, Ernesto sarebbe favorito su Federico per svariate ragioni: la 23enne siciliana, infatti, sembrerebbe più coinvolta dal corteggiatore campano nonostante i suoi atteggiamenti le diano meno sicurezze.

La scelta si registrerà tra lunedì e martedì prossimo, dopodiché si vocifera che potrebbe essere presentata qualche new entry. uno o più nuovi tronisti per animare la seconda parte della stagione.