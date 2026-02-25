L'avventura di Javier Martinez con la Terni Volley Academy si concluderà a metà marzo, ma già domenica prossima ci sarà una partita decisiva per le sorti della squadra. Stando a quello che si legge in rete, ad assistere all'ultimo match casalingo di questa stagione saranno circa 2.000 persone, tutte pronte a supportare il team e il ragazzo di origini argentine che sta per lasciare la pallavolo.

Il saluto di Terni per Javier

A fine stagione Javier lascerà la pallavolo, ma prima di dedicarsi ad altri progetti il ragazzo proverà ad evitare la retrocessione della sua squadra.

Domenica 1° marzo ci sarà un match decisivo e al palazzetto di Terni sono attese oltre 2.000 persone, ovvero i tifosi che sono pronti a supportare Martinez e tutti gli altri giocatori in quella che sarebbe una vera e propria impresa.

Questa partita sarà anche l'ultima in casa (il campionato si concluderà la settimana seguente) e i supporters si stanno preparando a salutare il 30enne che in questi mesi ha dato tutto al gruppo e al team che gli ha permesso di tornare in campo dopo un anno di pausa.

L'entusiasmo dei fan sui social

A diversi giorni dall'ultima partita in casa della Terni Volley Academy, sono stati venuti oltre 500 biglietti e la sensazione generale è che il palazzetto sarà sold-out il 1° marzo.

"Forza, tutti a sostenere Javier e la squadra", "Andiamo, tutto è ancora possibile", "Che bello sapere che Javier è così amato", "Bravi, non lasciamoli soli proprio in questo momento", "Spero che questo supporto ci sarà anche l'anno prossimo, quando non ci sarà più Javier", "Un applauso a chi sarà lì a tifare per i nostri ragazzi", "Io ci credo nella salvezza", si legge su X in queste ore.

L'assenza prolungata sui social

I fan di Javier si sono accorti che ultimamente è poco presente sui social, soprattutto nei periodi in cui Helena è via per lavoro.

La sensazione generale, però, è che Martinez non abbia molta voglia di condividere la sua vita perché sa che gli haters sono pronti a criticarlo o a creargli problemi alla prima occasione.

"Ora l'avete capito che se non pubblica è perché non vuole e non perché è poco social?", "Se lo lasciaste in pace, si sentirebbe più libero", "Andate altrove se non vi piace", si legge su X.