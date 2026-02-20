Laura Pausini annuncia il suo atteso ritorno al Festival di Sanremo. La celebre artista affiancherà Carlo Conti come co‑conduttrice nella 76ª edizione, in programma dal 24 al 28 febbraio. In un toccante post sui social media, la Pausini ha espresso tutta la sua determinazione e consapevolezza: “Ho studiato, mi sono preparata e anche se sono molto emotiva, so che sono pronta a perdonarmi anche gli errori. E ci è voluto molto per impararlo. Per questo con molta umiltà spero di meritarmi questo ruolo e non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico della mia vita”.

Un ritorno carico di significato

La cantante descrive il Festival come “la più pazza delle mie avventure professionali”, un evento che ha segnato l'inizio del suo percorso artistico proprio sul palco dell’Ariston, all'età di diciotto anni. Il suo ritorno in veste di conduttrice rappresenta un significativo capitolo che si chiude, reso possibile anche dal supporto di Carlo Conti, della Rai e dalle parole di incoraggiamento di Pippo Baudo.

Consapevolezza e protezione emotiva

La Pausini riflette sull'intensa esposizione mediatica che l'attende, mostrando piena consapevolezza dei giudizi contrastanti che inevitabilmente riceverà: “bella e brutta, simpatica e antipatica, capace e incapace… sarò anche tante cose buone e tante false”.

Tuttavia, l'artista sottolinea di conoscere profondamente il pubblico che la segue da oltre trent’anni e di sentirsi forte grazie al sostegno di chi la ama sinceramente. Conclude il suo messaggio con un augurio speciale per un Festival all’insegna di emozioni intense, divertimento e, soprattutto, di nuova musica.

Il suo stato d’animo e il significato profondo di questo ritorno a Sanremo emergono con chiarezza dal messaggio condiviso sui social, anticipando un'edizione ricca di emozioni.