Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) tenterà di uccidere la cognata Ender Celebi (Şevval Sam), ma per fortuna il suo piano sarà ostacolato dall’intromissione di Caner (Baris Aytac).

Ender non ha un incidente stradale grazie a suo fratello Caner

Prossimamente, Sahika metterà fine all’esistenza di Nadir avvelenandolo, dopodiché si fingerà sua moglie per impossessarsi dell’eredità del defunto uomo e della Argun Holding. Halit invece, perderà ogni suo bene, a causa di un investimento non riuscito. Anche se la Argun Holding finirà nelle mani di Sahika, Ender continuerà a lavorare nell’azienda grazie al marito Kaya.

Ben presto, Sahika ordinerà al suo scagnozzo Haluk di far manomettere l’auto di sua cognata Ender. Il giorno dopo, appena quest'ultima non riuscirà ad accendere la sua vettura per recarsi a un colloquio, Sahika le darà in prestito il suo furgone sabotato, che finirà fuori strada durante il tragitto.

Per fortuna, Ender non avrà alcun incidente stradale, per essere stata messa in guardia dal fratello Caner in tempo. In particolare, Ender affronterà Sahika alla Argun Holding, e le dirà che suo fratello Caner ha minacciato l’uomo che ha manomesso la sua macchina per farla arrestare.

Sahika e Ender stringono un accordo all’insaputa di Kaya

Per non fare i conti con la giustizia, Sahika sarà disposta a cedere il 5% delle sue azioni a Ender, soltanto se non dirà a Kaya che ha cercato di sbarazzarsi di lei.

A quel punto, Ender coglierà l’occasione per chiedere un consiglio all’ex marito Halit, dopo aver scoperto che è in procinto di risollevarsi dalla crisi economica.

Per concludere, Sahika accetterà di dare il 10% delle sue azioni a Ender, ovviamente all’insaputa del fratello Kaya, il quale non dovrà sapere niente del loro accordo.

Riepilogo: Kaya si è scagliato contro la sorella Sahika

Di recente, Kaya ha aperto la cassetta di sicurezza di sua madre e ha trovato la chiavetta usb contenente il filmato che ritrae Yigit mentre aggredisce sua mamma Ender. A quel punto, Kaya si è scagliato contro sua sorella Sahika e l’ha cacciata via di casa. Dopo essere stata messa alle strette, Sahika si è vista costretta a chiedere aiuto ad Halit, con la speranza di trovare un nuovo alleato.