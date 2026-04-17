In futuro in Forbidden Fruit, Sahika e Ender verranno arrestate, invece Halit vorrà tornare con l’ex moglie Yildiz.

Halit nasconde di essersi ripreso economicamente

Prossimamente, Yıldız verrà assunta nell’azienda del signor Bulent, appena diventerà ricca grazie alla produzione di una pappa alla mela. Un giorno, Yildiz litigherà con Kerim, un amico del suo capo. A quel punto, Ender convincerà Yildiz a cenare con un conoscente suo e del marito Kaya.

Intanto, dopo aver appreso di poter recuperare ogni suo bene, Halit sarà determinato a riacquistare l’azienda Argun Holding finita nelle mani di Sahika.

Per raggiungere il suo obiettivo, l’uomo nasconderà ai suoi familiari il suo rialzo economico, e accetterà di essere l’assistente di Sahika. Appena scoprirà che suo padre ha supplicato Sahika per ottenere il lavoro, Erim venderà la chitarra che gli aveva regalato sua madre Ender. Il giorno dopo, il ragazzo nasconderà i soldi guadagnati nella tasca del padre Halit, il quale glieli restituirà subito, dopo essersi infuriato. In seguito, Halit vorrà riconquistare l’ex moglie Yildiz.

Sahika fa una trappola a Ender

In seguito, Yildiz andrà a cena con un uomo, su insistenza di Ender e Kaya, e dopo essersi annoiata chiederà aiuto a Kerim. A fine serata, quest’ultimo e Yildiz si scambieranno i numeri di telefono.

Il giorno dopo, la giovane cercherà di prendere le distanze da Kerim, appena scoprirà che è il nuovo amministratore delegato dell’Argun Holding.

Intanto, grazie a un suo conoscente, Ender scoprirà che la società finanziaria per cui lavora il suo ex marito Halit è in rialzo. Appena saprà che Halit sta riacquistando il suo potere, Ender lo tratterà bene per allearsi con lui contro Sahika.

In seguito, Sahika farà una trappola a Ender, infastidita di vederla felice con suo fratello Kaya. Proprio quando Ender dovrà consegnare un documento a Kaya, non riuscirà ad accendere la sua auto. In quel momento, Sahika si offrirà di accompagnare Ender al lavoro, e le dirà di poter usare la sua macchina, ma poco dopo la farà ribaltare.

Tensione tra Sahika e Ender, Asuman non approva la vicinanza tra Yildiz e Kerim

Ben presto, su invito di Kaya, Sahika accetterà di porre fine alla faida tra lei ed Ender. In particolare, la darklady Şahika stringerà un accordo con Ender, la quale vorrà ottenere il 5% delle azioni dell’azienda per convincere Halit a essere suo alleato. Tuttavia, appena comprenderà il piano subdolo di Sahika, Ender farà di tutto per allontanarla dalla sua vita.

Infine, Sahika e Ender finiranno in prigione, e non mancherà tensione tra loro, quando si ritroveranno nella stessa cella.

Asuman invece, non sarà contenta della vicinanza tra Yıldız e Kerim, poiché vorrà far risposare la figlia con Halit.

Riepilogo: Sahika ha organizzato il finto arresto di Yigit

In precedenza, Sahika ha organizzato il finto arresto del nipote Yigit, poi rivelatosi un rapimento, per fare un avvertimento a Ender. Quest’ultima ha promesso di vendicarsi della sua nemica, in preda alla furia.