A meno di due settimane dalla scelta di Ciro Solimeno, sui social si è diffusa una segnalazione che potrebbe gettare qualche ombra su una delle ragazze che sta frequentando a Uomini e donne. Come mostrano alcune foto che stanno circolando sul web, Martina Calabrò avrebbe trascorso il Capodanno con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri e inoltre sarebbe ben inserita nella comitiva di amici del barbiere, ex rivale in amore del giovane che sta corteggiando in tv.

Gli scatti della notte di Capodanno

Tra un paio di settimane Ciro concluderà il suo percorso a Uomini e donne scegliendo una tra Elisa e Martina, ma sul web c'è chi gli sta consigliando di riflettere bene su questa decisione che dovrà prendere.

Oggi, 30 aprile, Deianira Marzano ha ricevuto e poi pubblicato una segnalazione su una delle corteggiatrici di Solimeno, e in particolare sui rapporti che avrebbe con Gianmarco e i suoi amici.

Come dimostrano alcune foto che stanno facendo il giro della rete, Martina ha trascorso la notte di Capodanno in un locale dove si trovavano anche Gianmarco e Martina, nonché ex rivale ed ex fidanzata del tronista che lei sta corteggiando davanti alle telecamere.

"Lei ha fatto parecchie serate con gli amici di Gianmarco, esce spesso con loro e vanno in un posto dove c'è il karaoke", si legge nel messaggio che l'esperta di gossip ha condiviso con i suoi followers.

Vabbè dai Ciruzz sceglierà Martina2 e farà le uscite a quattro con Gianmarco e Martina1 , così farà pure pace con enzakkione e saranno una grande famiglia felice, gesù Cirù come ti sei ridotto sksksk#uominiedonne #solinardi pic.twitter.com/qCtn0I8TCd — 𝓥𝓮𝓻𝓪 𝓫𝓮𝓭𝓭𝓲𝓮 🐈‍⬛ (@Grace__04__) April 30, 2026

La reazione dei fan di Uomini e donne

Il legame che ci sarebbe tra la corteggiatrice di Ciro e gli amici di Gianmarco è già diventato argomento di discussione tra i fan di Uomini e donne.

"Quindi Ciro sceglierà Martina e farà le uscite a quattro con Gianmarco e l'altra Martina", "Conosce anche Enzakkione, saranno una grande famiglia", "Come si è ridotto Ciro", "Che bel quadretto", "A questo punto spero che non scelga Elisa, si deve salvare", "Assurdo", "Elisa scappa", "Sono molto perplessa", si legge su X.

Quando si registra la scelta di Ciro

In una registrazione di Uomini e donne che c'è stata questa settimana Ciro ha svelato quanto manca alla sua scelta.

Il ragazzo ha avvisato Elisa e Martina che tra al massimo due settimane dovrà prendere una decisione, quindi questo trono dovrebbe concludersi entro la prima metà di maggio.