Nelle puntate della quarta stagione di Forbidden Fruit, Erim Argun (Ahmet Haktan Zavlak) si scaglierà contro la matrigna Yildiz Yilmaz (Eda Ece) furiosamente, appena capirà che sta usando suo padre Halit Argun (Talat Bulut).

Halit scopre che Yildiz è innamorata di Kerim

Prossimamente, Halit e il figlio Erim rientreranno a casa, proprio quando Yildiz litigherà con Ender. Quest’ultima provocherà la sua amica, dicendole di aver accettato la proposta di nozze di Argun, ma in realtà è innamorata di Kerim. Dopo aver invitato suo figlio a stare calmo, Halit deciderà di vendicarsi dell’ex moglie, togliendole la custodia del piccolo Halitcan.

Tuttavia, Erim non riuscirà a gestire la sua ira a lungo, dopo essersi mostrato freddo nei confronti di Yildiz, la quale crederà che il figliastro sia triste per il trasferimento di Lila e Yigit in America.

Argun fa trasferire Erim a casa della madre Ender

In seguito, Sahika organizzerà una festa per il compleanno del fratello Kaya, appena divorzierà da Ender. Nel corso dell’evento, Erim andrà su tutte le furie, appena vedrà Yildiz parlare con Kerim. Nello specifico, il ragazzo spingerà Yildiz, facendole cadere un cocktail a terra.

A intervenire ci penserà Halit, decidendo di far trasferire il figlio dalla madre Ender, fino a quando non riuscirà ad allontanare Halitcan dalle braccia di Yildiz.

L’obiettivo dell’imprenditore, sarà quello di ottenere l’affidamento del suo bambino. Erim asseconderà il padre, appena gli prometterà di cenare con lui e l’ex moglie Ender qualche volta.

Riepilogo: Halit ha sorpreso l'ex moglie durante una festa

Negli episodi già trasmessi su Canale 5, Halit ha cercato di riconquistare l’ex moglie Yildiz contando sul supporto di Asuman, la madre della giovane. Per riuscire nel suo intento, l’uomo ha invitato Yildiz al ricevimento della sua nuova villa. A quel punto, Halit ha approfittato dell’occasione per sorprendere l’ex consorte: oltre a regalarle una collana, le ha chiesto di sposarlo di nuovo con una proposta pubblica. Durante i festeggiamenti, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Zehra è stata portata via da dei finti poliziotti, ma suo padre Halit ha intuito subito che si trattasse di un rapimento.