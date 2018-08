Dopo la vittoria in casa contro la Lazio e i 6 punti in classifica per la Juventus è tempo di giocare in trasferta il prossimo match. Nel prossimo turno i bianconeri saranno di scena al Tardini contro il Parma, un match che Allegri [VIDEO]non vuole sottovalutare in alcun modo visto l'entusiasmo che ci sarà da parte dei ducali vogliosi di far bene nell'anno del ritorno in Serie A contro la Juventus di CR7.

Contro la Lazio la compagine bianconera, nonostante non abbia sofferto più di tanto, ha faticato nella costruzione della manovra offensiva: per questo Allegri potrebbe pensare ancora una volta a qualche cambio inserendo altri uomini di qualità che possano vivacizzare la manovra.

In conferenza stampa il tecnico bianconero infatti ha più volte sottolineato questo aspetto, ragion per cui è quasi certo che la Juventus che scenderà in campo contro i ducali presenterà qualche novità: una di queste potrebbe essere Paulo Dybala.

Tardini verso il sold-out: biglietti quasi esauriti

Come era prevedibile, l'effetto Cristiano Ronaldo [VIDEO]in trasferta si fa sentire ed anche tanto. Il Tardini sarà tutto esaurito per l'incontro con i bianconeri di Max Allegri; è andato esaurito subito anche il settore ospiti. Nella mattina di ieri ci sono formate lunghe code ancora prima dell'apertura delle prevendite nei punti addetti.

Al momento sono esauriti i biglietti per la Tribuna Laterale e Tribuna Laterale Ovest mentre i biglietti per la Curva Sud saranno messi in vendita domani al costo di 40 euro.

Parma-Juve: Chance Dybala

I bianconeri quest'anno dispongono di una rosa ampia che crea "problemi" di abbondanza ma soprattutto di qualità, elemento che permette ad Allegri di avere più soluzioni di gioco. A Parma potrebbe avere una chance Paulo Dybala, uomo che sa giocare bene tra le linee e potrebbe rendere la manovra dei bianconeri più fluida oltre a saper raccordare la distanza tra i reparti.

Allegri ci pensa soprattutto dopo le difficoltà viste contro la Lazio. Al Tardini quindi è possibile che i bianconeri possano presentarsi con il 4-2-3-1 con la batteria di trequartisti dietro Ronaldo. A centrocampo invece si giocano il posto con Pjanic uno tra Matuidi e Khedira, ma occhio ad Emre Can che potrebbe debuttare dal primo minuto.

Cristiano Ronaldo: "Energia positiva"

Il portoghese è ancora a secco di goal nel nostro campionato [VIDEO], reti che non sono arrivate per semplice sfortuna e bravura degli avversari. Tuttavia il pensiero non lo turba minimamente e sui social infatti il lusitano si presenta sempre positivo e concentrato sul lavoro. Proprio su Instagram con un post rimarca questo concetto, in una foto in cui si vede il portoghese in allenamento con suoi compagni che svetta in alto con tanto di didascalia che recita: "Solo obiettivi più alti e motivazione più alta. Bei tempi ed energia positiva".