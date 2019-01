Advertisement

Sono davvero tanti i calciatori che dalla Serie A potrebbero sbarcare in Serie B nel Calciomercato invernale che è iniziato la scorsa settimana. Sicuramente il più chiacchierato è Fabio [VIDEO]Ceravolo [VIDEO], attaccante del Parma che è seguito da Cremonese, Lecce e Benevento. Con i sanniti, Ceravolo ha un rapporto particolare visto che due stagioni fa fu il capocannoniere della Serie B e con i suoi gol portò i giallorossi alla storica promozione in Serie A. Infatti proprio il Benevento può essere la prossima destinazione dell'attaccante ducale.

La Cremonese invece si è concentrata in queste ore su Daniel Ciofani del Frosinone, altro bomber pronto a "retrocedere" dalla Serie A alla cadetteria. L'attaccante esperto frusinate, sarebbe davvero un colpo importante per i lombardi che puntano a risalire in classifica dopo un avvio di stagione fatto di alti e bassi.

Il Lecce invece si concentra in questo momento su Simy e Budimir del Crotone e non trascura la pista Tumminello, giovane attaccante in forza all'Atalanta. Per quest'ultimo però la trattativa resta in salita perché il calciatore non sarebbe propenso a scendere di categoria. In queste ore sta prendendo piede l'ipotesi di uno scambio di attaccanti tra Lecce e Crotone: Simy (o Budimir) sbarcherebbero nel Salento mentre Torromino tornerebbe ai calabresi. In uscita, le avances del Sassuolo per Lucioni [VIDEO] scuotono il mercato del Lecce.

Calciomercato Serie B, altri big pronti ad arrivare dalla Serie A

Un altro calciatore pronto ad arrivare dalla Serie A direttamente in cadetteria è Danilo Soddimo, ex centrocampista della nazionale under 19 che sarebbe vicino a passare dal Frosinone alla Cremonese.

I lombardi si candidano a ruolo di protagonisti per il calciomercato invernale. Anche il centrocampista Crisetig potrebbe scendere in serie B dove è richiesto da Foggia e Crotone. Ma la lista dei calciatori di Serie A che potrebbero giocare in cadetteria la seconda parte di stagione è ancora lunga e annovera calciatori del calibro di Trotta (Sassuolo) richiesto dal Brescia, Hetemaj (Chievo) vicino sempre al club del presidente Cellino, Calaiò (Parma) che potrebbe sposare la causa Foggia, dove è fortemente richiesto soprattutto dal direttore sportivo Nember che lo stima molto. Pronti a sbarcare in serie B anche alcuni giovani: Coulibaly (diciannovenne centrocampista dell'Udinese) andrà al Carpi, Scuffet è sempre seguito dal Foggia che però pensa anche a Frattali (seguito anche dal Cosenza). Infine, il Carpi ha chiuso anche per Kresic in arrivo dall'Atalanta, ma che ha disputato la prima parte di stagione con la maglia della Cremonese.