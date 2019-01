Annuncio

Tre giorni dopo il match di campionato, Milan e Napoli tornano ad affrontarsi a Milano. In Coppa Italia sono 16 i confronti tra le due squadre: 8 vittorie per i rossoneri, 4 per i partenopei e 4 pareggi. Tra le curiosità, anche una riguardante Zielinski, il quale ha realizzato 3 degli ultimi 4 gol del Napoli in Serie A contro il Milan [VIDEO].

Probabili formazioni

Gattuso oggi si affiderà al 4-3-3. In porta Donnarumma, che avrà davanti probabilmente Rodriguez, Musacchio, Romagnoli e Laxalt.

Per ciò che concerne il centrocampo, ci saranno Paquetá, Bakayoko e Kessie. Il reparto avanzato sarà affidato a Castillejo, Piatek e Calhanoglu.

Mister Ancellotti, invece, dovrebbe affidarsi al 4-4-2.

In porta Meret. Linea difensiva composta da Maksimovic e Koulibaly, al centro, con Malcuit e Ghoulam sulle fasce. Allan, Callejon, Hamsik e Ruiz a centrocampo, anche se quest'ultimo rimane in ballottaggio con Zielinski. In attacco Mertens e Insigne. Non convocato il giovane Verdi [VIDEO].

Dove vedere Milan-Napoli

La partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia sarà trasmessa su Rai 1. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida anche in streaming online, da pc, tablet e smartphone grazie al servizio Rai Play.