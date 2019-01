Annuncio

L'Inter sta lavorando non solo in entrata in vista della prossima stagione, ma anche per quanto riguarda le possibili cessioni. La società nerazzurra, infatti, si muoverà in maniera importante [VIDEO]e rivoluzionerà presumibilmente la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, almeno questo è quello che si evince dalle ultime dichiarazioni di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Arriveranno solo pedine che facciano fare il salto di qualità mentre in uscita [VIDEO]uno dei principali candidati a lasciare Milano è Dalbert Henrique.

Dalbert potrebbe lasciare l'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è il laterale brasiliano, Dalbert Henrique. Arrivato dal Nizza per 25 milioni di euro nell'estate del 2017, fortemente voluto dall'allora direttore dell'area tecnica Walter Sabatini, il giocatore non ha mai convinto a pieno.

Dopo una serie di partite da titolare, infatti, Spalletti ha preferito relegarlo in panchina, preferendogli prima Nagatomo, poi ceduto al Galatasaray, e poi D'Ambrosio, spostato a sinistra con Joao Cancelo a destra.

In questa stagione Dalbert è stato chiuso da Asamoah, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus. Il laterale brasiliano ha giocato ben poco, disputando solo cinque partite in campionato mentre in coppa Italia, contro il Benevento, è arrivata la prima rete in nerazzurro. Il classe 1993 è stato vicino a lasciare l'Inter già la scorsa estate quando su di lui c'era l'interesse del Monaco che, però, non è andato oltre all'offerta di un prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri, invece, vogliono cedere l'ex Nizza solo a titolo definitivo.

Il futuro, comunque, dovrebbe essere nel campionato francese visto che a Dalbert si è interessato anche il Marsiglia che, dopo un'annata negativa, che lo vede già eliminato tra l'altro dall'Europa League dopo la finale dello scorso anno, rinnoverà profondamente la rosa.

Il sostituto

L'addio di Dalbert porterà l'Inter alla ricerca di un sostituto. E il nome che sembra in cima alla lista dei nerazzurri è quello del terzino brasiliano Emerson Palmieri. Proprio Spalletti lo ha valorizzato al massimo quando era sulla panchina della Roma ma, dopo il trasferimento al Chelsea, il giocatore non è riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere nella capitale. La valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro anche perché non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri.

Occhio, però, anche ai nomi di Matteo Darmian e Cristiano Biraghi. Il primo vuole lasciare il Manchester United mentre il secondo è un prodotto del vivaio nerazzurro e sarebbe importante in ottica liste.