Allo stadio Atleti Azzuri d'Italia di Bergamo va in scena la 25ma giornata di Serie A con la consueta musichetta iniziale composta da Giovanni Allevi, ma potrebbe benissimo suonare la musica della Champions League perchè la sfida tra Atalanta e Milan ha lo stesso sapore di uno spareggio di Champions League. Il Milan in un buon momento arriva a Bergamo dopo la convincente vittoria con il Cagliari di San Siro e con il quarto posto solitario a più uno dalle romane e dall'Atalanta. I padroni di casa in un momento ancora più magico rispetto ai rossoneri sognano di partecipare alla prossima Champions e arrivano alla sfida con 4 vittorie nelle ultime 5 giornate, l'ultima in rimonta con la SPAL. Zapata e Piatek: sfida tra bomber e tra probabili vice cannonieri visto che Cristiano Ronaldo appare inarrivabile per continuità e quantità realizzativa.

I tabelloni del match day dai profili ufficiali delle due squadre:

⚫️ MATCHDAY 🔵



Scaldiamo le voci, Atalantini 🗣 Tutti uniti e determinati 🤝

È tempo di #AtalantaMilan ⚽️💪#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/C3mjQg4ldd — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 16 febbraio 2019

It's game time, we're away to Atalanta for Serie A's matchday 24 🔴⚫

Pronti a sostenere i rossoneri stasera? 👊🏼#AtalantaMilan pic.twitter.com/O4lCqLGbzT — AC Milan (@acmilan) 16 febbraio 2019

Le probabili formazioni:

Djimsiti per una contusione al polpaccio non sarà tra gli undici titolari, ma in difesa ci sarà Palomino con Mancini e Toloi. Castagne favorito su Gosens per bloccare le avanzate di Suso. Attacco con i bomber Zapata Gomez e Ilicic con Pasalic che partirà dalla panchina, ma molto probabilmente verrà impiegato a partita in corso.

Gattuso si affida agli undici che in questo momento gli stanno garantendo maggiore continuità e quindi con tutta probabilità l'undici iniziale sarà lo stesso che è sceso in campo contro il Cagliari, ancora panchina per Biglia e Conti.

Atalanta: Berisha; Tolói, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Gómez; Ilici, D. Zapata.

Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Çalhanoglu.

Un po' di numeri su Atalanta e Milan

I convocati da Gasperini per la sfida contro il Milan:

Portieri: Berisha, Gollini, Rossi

Difensori: Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Ibanez, Mancini, Masiello, Palomino, Reca, Toloi

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Pasalic, Pessina

Attaccanti: Barrow, Gomez, Ilicic, Kulusevski, Zapata

I convocati da Gattuso per la sfida contro l'Atalanta:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

The 23-man squad to travel to Bergamo

I 23 convocati di Mister Gattuso per #AtalantaMilan pic.twitter.com/ltmdJVGcyb — AC Milan (@acmilan) 15 febbraio 2019

Dove vedere Atalanta-Milan e quote:

Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn come tutte le partite delle 20.30 del sabato sera di Serie A. Dazn è la piattaforma streaming online che trasmette in esclusiva tre partite per ciascuna giornata di campionato. Le quote secche:

Vittoria Atalanta: 2,08

Pareggio: 3,30

Vittoria Milan: 3,75

Nelle varie società di scommesse l'indicazione che emerge è di giocare GOL e Over 1,5.