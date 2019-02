Annuncio

Annuncio

La Juventus vanta un organico di lusso e i suoi giocatori sono molto appetibili agli occhi del top club europei. Tra i tesserati bianconeri più corteggiati c’è Paulo Dybala che in estate rappresentò uno dei candidati di Florentino Perez per sostituire Cristiano Ronaldo, trasferitosi proprio all'ombra della Mole. Ora Dybala sembra invece nel mirino del Manchester City di Guardiola. L'interesse per il numero 10 bianconero è forte perché l'amministratore delegato dei Citizens Fernando Soriano, il 27 gennaio, era all'Olimpico in occasione di Lazio - Juventus per osservare l'attaccante che ha giocato tutta la partita ed è stato decisivo nel gol del pareggio di Cancelo. Il tecnico catalano, insoddisfatto di Mahrez, è un grande estimatore dell'argentino e lo considera perfetto per rendere ulteriormente offensiva la sua squadra.

Annuncio

Dybala è legato alla Juventus fino al 2022 e, nonostante piccole scaramucce per qualche panchina di troppo mal digerita, sembra che il sodalizio sia destinato a continuare. Paratici e Allegri ritengono l'argentino una pedina indispensabile nello scacchiere tattico bianconero, anche se quest'anno il bottino di gol è scarso, probabilmente a causa di una posizione più arretrata rispetto alle annate precedenti. Anche il vicepresidente Pavel Nedved, in occasione dell'evento "Gulp! Goal! Ciak!", ha sciorinato parole al miele per Paulo e Cristiano Ronaldo: proprio CR7, per rincuorarlo, ha esultato con la Dybala Mask quando ha segnato contro il Sassuolo.

La cifra base per intavolare la trattativa

Anche l'ex Palermo, seppur non contentissimo, è concentrato alla fase clou della stagione e chi lo conosce assicura che le sue energie fisiche e mentali mirano alla conquista dello scudetto e della Champions League e non sta certo pensando alle sirene di mercato.

Annuncio

Se in questo momento la dirigenza della Continassa appare restia alla cessione del numero 10 bianconero, in estate un'offerta di almeno 120 milioni di euro, potrebbe far riflettere la società. La cifra di partenza è importante, per cui solo dei top club come Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco potrebbero metterla sul tavolo delle trattative. I tedeschi, impegnati in una profonda ristrutturazione, sarebbero ben felici di accaparrarsi Dybala. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano “The Sun” la Juve sarebbe molto interessata a Salah, il cui costo del cartellino è stimato dal Liverpool 175 milioni di euro. Visto il prezzo dell'egiziano, si potrebbe arrivare a lui tramite una cessione eccellente ed ecco che proprio Dybala potrebbe essere la pedina di scambio per i "Reds" ai quali andrebbe anche un conguaglio.

Annuncio

Al momento queste sono notizie di fantamercato, solo tra qualche mese potremo conoscerne l’evoluzione.