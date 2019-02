Annuncio

Negli ultimi anni la principale rivale della Juventus è stata il Napoli. I bianconeri e gli azzurri, sopratutto lo scorso anno, hanno battagliato per conquistare lo scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri con una grande rimonta a San Siro, nell'aprile del 2018, ha di fatto messo le mani sul tricolore. La Juve si è così aggiudicata lo scudetto visto che in quella stessa giornata il Napoli perse a Firenze. Il presidente partenopeo nel corso degli ultimi mesi ha sempre accusato il club di Andrea Agnelli di avere dei favori arbitrali.

Il Napoli, però, ha ricevuto una bella bacchettata da un suo ex giocatore Gyorgry Garics. L'ex esterno azzurro ha elogiato la Juve definendola una squadra da ammirare.

Garics: 'Napoli basta polemiche arbitrali'

L'ex calciatore del Napoli Garics ha parlato a "Tuttonapoli" della rivalità fra i partenopei e la Juventus.

L'ex esterno azzurro in particolare ha parlato delle polemiche arbitrali e della forza del club bianconero. Infatti, negli ultimi mesi il club partenopeo non ha risparmiato qualche battuta sul fatto che la squadra di Massimiliano Allegri sia aiutata dagli arbitri. Garics, nel corso dell'intervista rilasciata a "Tuttonapoli", ha voluto elogiare il lavoro della società di Andrea Agnelli: "Non sono un tifoso della Juve, ma parliamo di una squadra da ammirare". Inoltre, l'ex giocatore ha spiegato che si trova in toltale disaccordo con certe polemiche sugli arbitraggi: "Ne approfitto per una considerazione. - ha affermato Garics - Basta con queste polemiche arbitrali". L'ex esterno del Napoli ha reso merito a tutte le vittorie della Juve: "Se vinci lo scudetto per sette anni di fila non lo fai solo per gli arbitri, - ha detto l'ex calciatore partenopeo - ma perché sei forte".

Infine, Garics ha spiegato che sicuramente con queste sue parole si attirerà qualche critica, ma sentiva il bisogno di esprimere il suo pensiero: "Magari mi faccio qualche nemico ma preferisco dire quello che penso".

Il programma di giornata della Juve

Quest'oggi la Juve si è allenata in tarda mattinata per mettere nel mirino la partita di domani sera contro il Parma. Dopo la sessione di lavoro, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 15:30 e probabilmente darà qualche indicazione di formazione. Per i giocatori della Juve il pomeriggio sarà libero anche se resta ancora da capire se la squadra andrà in ritiro, oppure se si ritroverà domani mattina quando dovrebbe essere in programma la rifinitura allo Stadium.