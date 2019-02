Annuncio

Si è appena concluso il match al Meazza tra Inter e Bologna con la sorprendente vittoria dei rossoblu per 1-0 grazie al gol messo a segno al 33' del primo tempo da Santander. I nerazzurri restano terzi con quaranta punti, mentre i felsinei salgono a diciassette punti, portandosi a meno uno dall'Empoli, quartultimo in classifica. La settimana prossima la squadra di Spalletti affronterà il Parma al Tardini sabato alle 20:30, mentre il Bologna ospiterà il Genoa al Dall'Ara domenica alle 12:30.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, decide di affidarsi dal primo minuto ai due giocatori maggiormente al centro delle critiche nelle ultime settimane, Ivan Perisic e Radja Nainggolan, con Icardi e Candreva a completare i quattro davanti nel 4-2-3-1.

Nel primo tempo partita equilibrata con l'Inter che sfiora il vantaggio con Mauro Icardi in due occasioni, con l'argentino che si trova davanti al portiere da solo in due occasioni ma una volta tira a lato e un'altra viene fermato da Skorupski in uscita. Bologna che, però, non sta a guardare e trova un grande Handanovic in due occasioni, prima di trovare il vantaggio con Santander al 33', che sul primo palo insacca su calcio d'angolo tirato da Pulgar.

Nella ripresa non ci sono grandissime occasioni da segnalare se non un tiro di Andrea Ranocchia al volo ben parato da Skorupski e l'occasione di Lautaro Martinez nei minuti di recupero, che tira a lato.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 7,5: Se la partita resta tutto sommato in equilibrio nel primo tempo è grazie a lui.

Cedric Soares 6: Buon esordio dal primo minuto del laterale portoghese che, però, cala nella ripresa.

Skriniar 6,5: Il centrale slovacco fa quel che può.

De Vrij 5: Marca male Santander, sia in occasione del gol sia poco prima, quando sempre l'attaccante rossoblu sfiora il gol.

Dalbert 6,5: Buona prova del laterale brasiliano.

Vecino 5: Sbaglia qualche controllo di troppo.

Brozovic 6,5: E' l'unico che regge il centrocampo.

Candreva 5: Corre tanto ma non incide.

Nainggolan 5: Lontano parente del centrocampista che "spaccava" le partite negli anni precedenti.

Perisic 6: Il croato offre una prova di grande sacrificio, tornando spesso a dare una mano in fase difensiva.

Icardi 5: Sbaglia due gol clamorosi nel primo tempo.

Lautaro Martinez 5: Due occasioni, una di testa tirata a lato e una nel finale confermano come non sia ancora pronto a prendersi la squadra sulle spalle.

Joao Mario 5: Non entra bene in partita.

Ranocchia 6: Il centrale prova a dare il suo contributo, pur giocando in un ruolo non suo.